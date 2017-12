Regierung von Oberfranken warnt vor Blitzknallkörpern

FORCHHEIM - Aus aktuellem Anlass warnt das Gewerbeaufsichtsamt vor gefährlichen Blitzknallkörpern.

Laut Regierung von Oberfranken sind solche Kracher äußerst gefährlich.



Der tschechische Hersteller Triplex bietet seit kurzem einen extrem lauten Blitzknallkörper namens Sound Imitator "Crazy Robots" in der für Feuerwerkskörper unüblichen Einstufung "P1" an, der insbesondere in Tschechien oder Polen verkauft wird. Ihre Aufmachung lässt auf den ersten Blick einen handelsüblichen Silvesterkracher vermuten. Das Gewerbeaufsichtsamt hält diese Böller jedoch für brandgefährlich, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Denn die enthaltene Nettoexplosivstoffmasse (NEM) ist mit 5 g um ein Vielfaches höher als bei einem legalen Silvesterkracher. So seien bei Zündung in unmittelbarer Nähe Knalltraumata, Verbrennungen und im schlimmsten Fall der Verlust von Gliedmaßen zu befürchten. Hinzu komme, dass der vom Hersteller angegebene Sicherheitsabstand von mindestens 40 Metern nach Zündung kaum eingehalten werden könne.

Auch unter anderem Namen angeboten

Laut Gewerbeaufsichtsamt werden derartige Blitzknallkörper auch von weiteren Herstellern unter einem anderen Namen angeboten. Man erkenne diese Pyrotechnik an der in der Registriernummer angegebenen Einstufung "P1" (CE xxxx-P1-zzzz) in Verbindung mit einer Nettoexplosivstoffmasse (NEM) von 5 g.

Mittlerweile habe die zertifizierende Prüfstelle angekündigt, die bereits erteilte Baumusterprüfbescheinigung zurückzuziehen. Infolgedessen dürften dann die "Crazy Robots" in der Einstufung "P1" nicht mehr in Europa verkauft werden. Damit wäre in Deutschland auch ihr Besitz strafbar.

