Regnerisches Altstadtfest mit Besuch aus Chantonnay

"Bürgerforum" feierte unter den Klängen der Ehrabocher Musikanten - vor 35 Minuten

EBERMANNSTADT - Gerne hätte Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) den Besuchern aus der französischen Partnerstadt Chantonnay einen in Sonne getauchten Marktplatz gezeigt, aber es regnete am Altstadtfest auch in den sonntäglichen Frühschoppen.

Die CSU, SPD, NLE und der "Verein Bürgerforum" trafen sich trotz des mürrischen Wetters zum Frühschoppen. © Marquard Och



Nur "Randthema" waren beim politischen Frühschoppen der NLE die Flugblätter des jetzt als Verein eingetragenen Bürgerforums, die Bewohnern in der Nacht zum Samstag in die Briefkästen gesteckt wurden. Inhalte: harsche Kritik am "Zentrenmanagement" - ein autoritäres Instrument der Stadtspitze, ein nur zwei Tage geöffnetes Büro kann nicht der Belebung der Innenstadt dienen, außerdem verursacht die Miete zusätzliche Kosten.

Nein sagt das Bürgerforum zu den neuen Märkten Aldi und Rewe am Oberen Tor; wir meinen die Innenstadt wird dadurch geschwächt, insbesondere wird der Rewe City Markt mit seinem Snack-Angebot eine Konkurrenz zur bestehenden Gastronomie werden. Die Stadtchefin kommentierte das mit den zwei Worten die fast täglich aus Amerika kommen: "Fake news".

Neuigkeiten aus Chantonnay

Vielmehr freute sich Christiane Meyer auf den Besuch der Stadträtin und Bürgermeisterstellvertreterin Patricia Lersteau mit Gatten Jean-Marie aus Chantonnay. Für Lersteau war es bereits der siebte Besuch - dem befreundeten Ehepaar Brigitte und André Crellier hatte die Stadträtin tags zuvor die Schönheiten der Fränkischen Schweiz gezeigt. Bei Meyers Einladung zum Mittagstisch war durch die Übersetzer Katja Metschnabl und Reinhold Wick Gelegenheit zum Austausch von Neuigkeiten.

Die Probleme in dem 8600 Einwohner Kanton Chantonnay sind die gleichen wie in Ebermannstadt, war dabei zu erfahren – nur das Wetter sei nach einem nassen Juli derzeit besser. Die kleinen Geschäfte in der Innenstadt haben es schwer, der Supermarkt erhält einen Anbau und die Hauptstraße soll 2018 zur Einbahnstraße und Fußgängerzone werden; erinnert sei hier an die Worte des einstigen "Maire" Gérard Villette an den heutigen Altbürgermeister Franz Josef Kraus: "Das ist der Tod der Innenstadt". Dazu stehen die Markthallen vor der Sanierung – verzögern wird sich wegen archäologischer Ausgrabungen der Baubeginn für das Erlebnisbad "Salle Antonia".

"Geiles Wetter" am Nachmittag

"Wir sind näher am Menschen, wir reden nicht über sie, sondern mit Ihnen" war die Botschaft, die der CSU-Landtagsabgeordnete Michael Hofmann am Stammtisch der CSU verbreitete; konkret hörte er sich das Anliegen eines Bürgers zu Umweltvorschriften an. Die vormalige Europaabgeordnete Wylmia Zimmermann machte dem von Stadtrat Wilhelm Kraupner geführten SPD-Ortsverband ihre Aufwartung.

"Wir können bei der bevorstehenden Bundestagswahl nur gewinnen – zumindest an Erfahrung" - war ihr Ausspruch. Das "Bürgerforum" feierte unter den Klängen der Ehrabocher Musikanten den "Querschuss" zum Altstadtfest.

Endlich kam nach 14 Uhr erstmals die Sonne durch, beim 41. Ebser Altstadtfest; die Bänke füllten sich. "Für ein nicht mehr zu erwartendes "geiles Wetter" dankte der Leader der mittelfränkischen Partyband "Gaudi Franken".

