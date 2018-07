Rehbock kämpft in Gößweinstein mit der Natur

Drama hat sich still und unbemerkt abgespielt - NN-Leser hat Bock entdeckt - vor 1 Stunde

GÖSSWEINSTEIN - NN-Leser Reinhard Brendel hat in Gößweinstein einen Sechserbock entdeckt - in einer Situation, die für das Tier hätte gefährlich ausgehen können.

Umwickelt mit einer meterlangen Hanf- oder Perlonschnur: Der Sechserbock in Gößweinstein. © Foto: Reinhard Brendel



Still und oft unbemerkt spielen sich Dramen in der Natur ab: Das beweist NN-Leser Reinhard Brendel mit diesem Foto. Er hat im Gebiet Gößweinstein diesen Sechserbock entdeckt, um dessen Gehörn eine meterlange Hanf- oder Perlonschnur gewickelt ist.

Vermutlich hat er sich beim Fegen seines Gehörns an einem eingewickelten Heuballen ausgetobt und sich so in einem Teil der Schnur verfangen.

Bleibt er damit an einer Hecke oder anderswo hängen, könnte das sein Ende bedeuten. Wir hoffen auf ein Happy End.

