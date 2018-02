Reinhard Heydenreich erhielt deutsche Verdienstmedaille

Ehrung für frankophilen (Vereins-)Sportler für seine langjährigen Verdienste - vor 8 Stunden

FORCHHEIM - Reinhard Heydenreich ist mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik ausgezeichnet worden. In Erlangen kennen viele den Geehrten als Vorsitzenden des FSV Bruck. Die hohe Auszeichnung des Bundespräsidenten geht aber in erster Linie aufs jahrzehntelange Engagement im Landkreis Forchheim für die partnerschaftlichen Beziehungen mit dem Gebiet um Biscarosse in Südwestfrankreich zurück.

Reinhard Heydenreich (r.) wurde von OB Janik mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. © Foto: Schreiter



Bereits in den Anfängen des Schüleraustausches zwischen dem Forchheimer Herder-Gymnasium, wo er Lehrer war, und dem Collége Biscarosse sowie dem Lydée des Parents im Jahre 1975 organisierte Heydenreich die gegenseitigen Besuche. Auch nachdem er Direktor des Heinrich-Schliemann-Gymnasiums in Fürth wurde, hat er die Partnerschaftsidee in Forchheim weiterentwickelt. 1993 wurde dann das Komitee "Landkreis Forchheim-Biscarosse" gegründet, dessen Vorsitz Heydenreich übernahm.

Da wurden Ausstellungen, Sportleraustausche und Radtouren organisiert. Auch den Bau eines Boule-Platzes in Forchheim hat der Geehrte vorangetrieben. "Es lässt sich erkennen wieviel Engagement zum Wohle der Partnerschaftsarbeit Sie geleistet haben", so Erlangens OB Florian Janik, der die hohe Auszeichnung überreichte. Janik wies auch auf das große Engagement hin, das Heydenreich beim FSV Bruck gezeigt habe.

Er hatte das Amt des Vorsitzenden in finanziell und sportlich schweren Zeiten übernommen. Und dazu beigetragen, "dass es den altehrwürdigen Brucker Traditionsverein auch in 30 Jahren noch gibt", sagte der OB.

Außerdem habe sich Heydenreich stark für die Integration ausländischer Mitbürger eingesetzt. Dafür war er während des Erlanger Sportlerballs von den Erlanger Nachrichten mit einem Sonderpreis ausgezeichnet worden. Zur Ehrung im Erlanger Rathaus waren neben der Familie auch Vize-Landrätin Rosi Kraus und der Geschäftsbereichsleiter Zentrale Angelegenheiten im Landratsamt, Reinhold Göller, der auch Heydenreichs Stellvertreter im Komitee "Landkreis Forchheim-Biscarosse" ist, gekommen. Heydenreich widmet die Ehrung allen, die ihn im Ehrenamt unterstützt hätten.

