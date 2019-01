Reinhold Otzelberger verlässt die SPD-Stadtratsfraktion

Langjähriger Stadtrat beendet gleichzeitig seine Mitgliedschaft in der SPD und wird parteilos - vor 2 Stunden

FORCHHEIM - Paukenschlag in der Forchheimer Parteienlandschaft: Stadtrat Reinhold Otzelberger hat heute morgen mitgeteilt, dass er mit sofortiger Wirkung die SPD-Stadtratsfraktion verlässt.

Der langjährige Stadtrat Reinhold Otzelberger beendet seine Mitgliedschaft in der SPD. © privat



Am Mittwochmorgen hat Stadtrat Reinhold Otzelberger in einer Pressemitteilung darüber informiert, dass er mit sofortiger Wirkung die SPD-Stadtratsfraktion in Forchheim verlässt. Gleichzeitig beendet er seine Mitgliedschaft in der SPD.

"Ich werde als parteiloser Stadtrat weiterarbeiten", informiert Reinhold Otzelberger, "jedoch eine Mitwirkung in einer anderen Fraktion zur Umsetzung meiner politischen Ziele für die Stadt Forchheim anstreben". Welche Fraktion das sein könnte, lässt Otzelberger momentan noch offen: "Dies wird zeitnah geklärt werden", schreibt er weiter.

Als Gründe führt er an, "dass für eigenständiges, sachorientiertes Denken in der SPD-Stadtratsfraktion kein mehr Platz mehr ist", dies sei in den letzten Wochen "überaus deutlich" geworden. Hinzu komme "ein Führungsstil der Ausgrenzung und mangelnden Transparenz".

Aus Konsequenzgründen werde er auch die SPD-Kreistagsfraktion verlassen und ebenso als parteiloser Kreisrat weiterarbeiten. "Das Ergebnis bei der Landtagswahl im Stimmkreis Forchheim mit desaströsen 6,57 Prozent und Platz 5 im Ranking der Parteien spricht Bände".

bhe