Reizvolle Spinning-Quälerei für den guten Zweck

In Forchheimer Fitnessstudio wurde für die Lebenshilfe gestrampelt - vor 8 Stunden

FORCHHEIM - Über 100 Teilnehmer trugen beim Spendenmarathon im Forchheimer Fitnessstudio Fit&Fun auf einem Indoor-Rad dazu bei, die "Aktion Lisa" der Lebenshilfe zugunsten behinderter Menschen zu unterstützen. Zur Freude auch von Organisatorin Lisa Kupfer kam die eine niedrige vierstellige Summe, finanziert durch Sponsoren und die Sportler-Beiträge von 1,50 Euro pro halbe Stunde, zusammen. Über den Trainingseffekt durch Spinning sprachen wir mit Ralf Pribek, der 120 Minuten absolvierte.

Der Spendenmarathon im Fitnessstudio war gut besucht. Gemeinsam schwitzten und strampelten über 120 Teilnehmer jeweils mindestens 30 Minuten für die Lebenshilfe. © Foto: Tsimplostefanaki



"In meiner Freizeit bin ich gerne auf dem Mountainbike unterwegs. Zum Spinning bin ich gekommen, weil du eben zu jeder Tages- und Nachtzeit im Trockenen deine Kilometer abspulen kannst. Dabei bietet die Variante im Vergleich zum herkömmlichen Radfahren reizvolle Abwechslung.

Mountainbiker Ralf Pribek findet Abwechslung beim Spinning. © Foto: Baier



Es ist ja nicht nur die Ausdauer gefragt, sondern in Kombination mit Tempowechseln geht es an die Kraftreserven. Die Intensität des Trainings kann an die Leistungsstärke angepasst werden. Über einen Gurt lässt sich der Pulsschlag jederzeit über das Display neben den gefahrenen Kilometern und der Drehzahl einsehen. Wer sich etwas mehr quälen will, dreht einfach den Widerstand hoch. Durch das Austesten der Belastungsgrenzen weiß ich meinen Körper besser einschätzen. Im Gegensatz zu manch einsamer und monotoner Radausfahrt, die beim Kalorienverbrauch wohl auch nicht so effektiv ist, wird der Sportler beim Spinning von Musikrhythmus und Motivation durch Trainer immer wieder neu angetrieben.

Wenn man im richtigen Takt unterwegs ist und sich im Raum eine Gruppendynamik entwickelt, kann dies nochmals weitere Kräfte freisetzen. Verschiedene Griffpositionen beanspruchen weitere Teile des Bewegungsapparats, die man hinterher zu spüren bekommt. Das Gefühl ist immer großartig und hilft, nach einem schlechten Tag mal beim Spinning Frust abzulassen."

jba