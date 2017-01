Rekordversuch in Eisenbahnausstellung angepeilt

Letzte Fahrt bei den "Dampftagen" bis nächsten Dezember - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Noch einmal volle Fahrt voraus — Die Modelleisenbahnausstellung im Pfalzmuseum geht am Dreikönigstag mit zwei Rekordversuchen in die Schlussrunde.

Wie viele Waggons kann eine einzelne Dampflok ziehen? Das soll bei einem Rekordversuch heute zwischen 15 und 18.30 Uhr im Pfalzmuseum herausgefunden werden. © Foto: Ralf Rödel



Wie viele Waggons kann eine einzelne Dampflok ziehen? Das soll bei einem Rekordversuch heute zwischen 15 und 18.30 Uhr im Pfalzmuseum herausgefunden werden. Foto: Foto: Ralf Rödel



Endstation Forchheim – Am letzten Betriebstag ihrer aktuellen Eisenbahnschau in der Kaiserpfalz geben die Forchheimer Modellbaufreunde von 15 bis 18.30 Uhr noch einmal Volldampf – was durchaus wortwörtlich verstanden werden darf. Mit zwei Rekordversuchen verabschieden sich die Vereinsmitglieder in ihre Ruhephase. Ende dieses Jahres kommt es zur Neuauflage.

Grenzen der Belastbarkeit

Bilderstrecke zum Thema Im Dampf der Lokomotiven: Eisenbahnausstellung in der Kaiserpfalz Die Modellbaufreunde Forchheim machen ordentlich Dampf: In den vergangenen drei Wochen haben sie im Foyer des Pfalzmuseums wieder ihre 60 Quadratmeter große Eisenbahnausstellung aufgebaut. Am Samstag wurde sie eröffnet. Bis zum 6. Januar können kleine und große Eisenbahnfreunde in die Miniaturwelt eintauchen.



Doch zunächst einmal gilt es noch, das diesjährige Saisonende gebührend zu feiern: Bei den im Vorfeld als Rekordversuche proklamierten Herausforderungen handelt es sich jedoch keineswegs um die Jagd auf einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde, wie schnell klar wird. In entspannter wie heiterer Atmosphäre soll publikumswirksam ausgelotet werden, wo die Belastbarkeitsgrenzen der jeweiligen Lokomotiven liegen.

Der erste Versuch findet auf der sogenannten LGB-Anlage statt, die den Maßstab 1:22,5 aufweist. Mit ihrer „G“-Spur und einer Modell-Spurweite von 45 Millimetern bildet sie die größte Anlage im Pfalzmuseum. Das Procedere sieht wie folgt aus: An eine Dampflok werden so viele Güterwagen wie möglich gehängt. Der Versuch gilt als geglückt, sofern der Zug unter seiner Last in Bewegung bleibt. Wie viele Waggons das am Ende sein werden, steht noch in den Sternen. Dunkel rechnet mit 20 bis 30 Wagen, wobei alle zehn bis 20 Minuten ein zusätzlicher Wagen angehängt wird. Mit Mikrofondurchsagen wollen die Modellbaufreunde ihr Publikum bei Laune halten. Vor allem die Kinder unter den Ausstellungsbesuchern sollen dadurch animiert werden, die Zahl der angehängten Güterwaggons laut mitzuzählen.

Mit Versuch Nummer zwei, der auf der benachbarten Spur „H0“ über die Bühne geht, verhält es sich ganz ähnlich. Der wesentliche Unterschied hierbei liegt in der Art der anzuhängenden Güterwagen. Bei diesen handelt es sich vornehmlich um Waggons mit Reklameaufdrucken hiesiger Brauereien. Ob, beziehungsweise wie, Eichhorn, Neder und Co. auf den Schienen ins Schleudern geraten, lässt sich am Freitag auf der kleinen Anlage im Maßstab 1:87 beobachten. Mit einer Modell-Spurweite von 16,5 Millimetern verläuft die Strecke einmal rund um einen Stützpfeiler der Museumshalle. Auch in dieser Disziplin ist das Vorhaben der Eisenbahnliebhaber als Erfolg zu verbuchen, insofern es der Bahn gelingt, mit dem größtmöglichen Anhang tapfer ihre Runden zu drehen, ohne dabei ins Straucheln zu geraten.

RALF WELZ