Rennen auf A73: Porsche-Fahrer steht in Forchheim vor Gericht

Versicherungskaufmann überholte ein Polizeiauto und einen "Konkurrenten" - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Ein Mittdreißiger aus Lichtenfels hat sich vor Amtsrichterin Silke Schneider wegen eines verbotenen Autorennens auf der A73 verantworten müssen. Ein Urteil steht noch aus.

Der Versicherungskaufmann hatte wegen des nächtlichen Geschehens im vergangenen März einen Strafbefehl über 100 Tagessätze zu 100 Euro und ein zwölfmonatiges Fahrverbot erhalten und dagegen Einspruch eingelegt. Sein Porsche 911 Carrera war für fünf Monate beschlagnahmt. Das Hauptverfahren wurde unterbrochen, weil über einen Verständigungsvorschlag der Richterin keine Einigung zwischen Staatsanwältin Katja Grießl und den Verteidigern Joachim Voigt und Till Wagler erzielt wurde. Im nächsten Termin muss ein Sachverständiger klären, ob die Überholmanöver des Angeklagten einen anderen Autofahrer gefährdeten und somit als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr zu beurteilen sind.

Nach Aktenlage war die Richterin zu dem Vorschlag gekommen, der Angeklagte werde zu Tagessätzen zwischen 70 und 90 Euro verurteilt und erhalte ein mehrmonatiges Fahrverbot. „Ein Urteil ohne Fahrverbot ist sehr unwahrscheinlich, auch wenn der Führerschein des Angeklagten schon ein Dreivierteljahr eingezogen ist“, begründete sie.

Am meisten belastet den selbstständigen Angeklagten ein Fahrverbot, mehr als die Geldstrafe, denn er muss beruflich häufig in abgelegenere Teile Oberfrankens. Deshalb beschränkten seine Anwälte den Einspruch auf die Straffolgen. Staatsanwältin Grießl hielt Rücksprache mit ihrem den Fall bearbeitenden Kollegen und signalisierte Kompromissbereitschaft, wenn bei dem Autorennen kein weiterer Autofahrer gefährdet worden sei. Dazu hörte die Richterin einen unmittelbaren Zeugen

Aus seiner Perspektive stellte sich das Geschehen so dar: Er fuhr am 31. März gegen 23 Uhr Richtung Bamberg kurz nach dem Ende der damaligen Baustelle an der Autobahnauffahrt Forchheim-Nord mit zirka 80 Stundenkilometern auf der rechten Spur; mindestens 100 Meter vor ihm fuhr ein Polizeifahrzeug. Plötzlich sah er helle Scheinwerfer zweier Autos hinter sich; der Porsche auf seiner Spur bremste stark ab; der unbekannte Fahrer auf der linken Spur zog an ihm vorbei. „Das sah nach Rechts-Überholen-Wollen aus.“ Sofort scherte der Porsche auch nach links aus, überholte das Fahrzeug des Zeugen, bog vor dem Auto des Zeugen wieder nach rechts ein, beschleunigte und fuhr diagonal zwischen dem Polizeiauto und dem Auto auf der linken Spur auch auf die linke Spur. Der Porsche zog auch an der Polizei vorbei.

Dann verlor ihn der Zeuge aus den Augen, aber die Polizisten machten zu diesem Zeitpunkt bereits Videoaufnahmen vom Geschehen, ehe sie den Angeklagten aus dem Verkehr zogen.

Subjektiv habe er sich nicht gefährdet gefühlt durch diese Manöver, sagte der Zeuge, der ein erfahrener Fahrer ist. Ob es objektiv gefährlich war, könne er nicht sagen, nur, dass die Lücke zum Nach-Links-Ziehen aus seinem Blickwinkel recht eng schien. Sicher war er sich, dass sich außer ihm, den zwei „Rennteilnehmern“ und dem Polizeiauto sonst keine Fahrzeuge auf dem Streckenabschnitt befanden.

Die Geschwindigkeit der Überholenden konnte der Zeuge nicht genauer beurteilen, nur, dass beide deutlich schneller als er unterwegs waren, aber sie erreichten während der Überholvorgänge nicht die im Strafbefehl ausgewiesenen 240 Stundenkilometer. Aus dieser Schilderung leitete die Staatsanwältin eine Gefährdung ab und war nicht bereit dem Vorschlag der Richterin zu folgen.

Pauline Lindner