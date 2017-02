Rentner brachte Demenzkranken um sein Geld

FORCHHEIM - Mit zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung ist ein 70-jähriger Rentner aus der Fränkischen Schweiz nur knapp dem Gefängnis entgangen. Ein Schöffengericht sprach den Angeklagten der Untreue in 114 Fällen mit einem Gesamtschaden von 11 756 Euro schuldig. Ihn rettete nur ein umfassendes Geständnis, zu dem ihm sein Verteidiger riet.

Das Amtsgericht Forchheim tagte Foto: Roland Huber



Es waren nur wenige Monate, in denen einem hochbetagten Pensionär aus dem Landkreis ein riesiger Schaden entstanden ist. Der alte Herr ist dement und lebt in einem Pflegeheim. Von Juli 2015 bis Januar 2016 nutzte der Angeklagte das enge Vertrauenverhältnis zu ihm und eine Vorsorgevollmacht rücksichtslos aus, um 114 Mal auf das Konto des geistig Verwirrten zuzugreifen. „Um davon den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten,“ wie Staatsanwalt Thomas Heer betonte.

76 Fälle waren sogar „gewerbsmäßige Untreue“. 38 Fälle lagen unter 25 Euro und galten wegen der geringfügigen Summe als „normale Untreue“. „Es ist ein erheblicher Schaden an einer hilflosen Person entstanden.“ Als das Bankkonto nicht gedeckt war und die Kosten für das Pflegeheim nicht mehr bezahlt werden konnten, wurde man dort stutzig und erstattete Anzeige. Es kam heraus, dass durch nicht gezahlte Rechnungen, fehlgeleitete Überweisungen und missbräuchlich verwendete Barauszahlungen insgesamt sogar 35 000 Euro Schaden entstanden sind. Zumindest nannte diese Summe Rechtsanwalt Helmut Streit, der im Zuschauerraum saß und darüber nachdenkt, ein Zivilverfahren im Namen des Geschädigten anzustrengen. „Auch wenn ich mir da keine Illusionen mache, dass etwas zu holen wäre.“ Der Angeklagte lebt von Grundsicherung und hat bereits die Eidesstattliche Versicherung, den Offenbarungseid, geleistet.

„Geld hat nicht gereicht“

„Uns hat das Geld nicht gereicht,“ versuchte der Angeklagte seine Taten zu erklären. Er ist vor Gericht kein Unbekannter: Seit 1975 hat er 13 Vorstrafen gesammelt und dabei Richter in Bamberg, Nürnberg, Hof und Hassfurt beschäftigt. Zumeist handelte es sich um Vermögensdelikte wie Unterschlagung, Betrug und Untreue. Die Anklage gegen die Lebensgefährtin des Angeklagten wurde abgetrennt, da ihr Gesundheitszustand Verhandlungsunfähigkeit vermuten lässt, wie ihr Verteidiger, Rechtsanwalt Timo Westermann aus München, meinte. Der plädierte ebenso wie der Anklagevertreter für die später ausgesprochene Strafe. Was keine Überraschung war, hatten alle Prozessbeteiligten doch in einem Rechtsgespräch unter Ausschluss der Öffentlichkeit den Deal „Geständnis gegen Bewährung“ ausgehandelt.

100 Stunden gemeinnützige Arbeit

Im Laufe des nächsten halben Jahres muss der verurteilte Rentner 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit bei der Arbeiterwohlfahrt Forchheim leisten und jeden Wohnsitzwechsel melden. Vier Jahre darf er sich nichts zuschulden kommen lassen. Monatlich soll er nach dem Willen von Strafrichterin Silke Schneider und ihrer Schöffenkollegen außerdem den „symbolischen Betrag“ von 30 Euro an den Geschädigten zurückzahlen.

„Auch wenn sie in diesem Leben damit den Schaden nicht wieder werden gutmachen können.“

UDO GÜLDNER