Rentner-Ehepaar in Forchheim auf Diebestour

Paar steckte Lebensmittel im Wert von elf Euro ein - vor 11 Stunden

FORCHHEIM - Das Geld im Geldbeutel hätte locker zum Bezahlen gereicht: Trotzdem klaute ein betagtes Ehepaar Lebensmittel im Wert von elf Euro. Es folgte eine Strafanzeige und Hausverbot für die dreisten Diebe.

Die Rentner klauten Lebensmittel im Wert von elf Euro. Foto: colourbox.com



Ein Rentnerpaar entwendete in einem Supermarkt in der Hafenstraße Lebensmittel im Wert von elf Euro. Die 78-jährige Frau und ihr 82-jähriger Ehemann wurden vom Marktleiter dabei beobachtet, wie sie die Waren in ihre mitgeführte Tasche steckten und den Reißverschluss der Tasche zuzogen.

An der Kasse bezahlten sie dann jedoch nur ihre übrigen Einkäufe, die sie in den Einkaufswagen gelegt hatten. Kurios war, dass die Senioren bei der Anzeigenaufnahme fast 100 Euro Bargeld vorweisen konnten und somit ihren gesamten Einkauf leicht hätten bezahlen können. Neben einer Strafanzeige wegen Ladendiebstahls erhielten die beiden Rentner auch noch ein Hausverbot für die Supermarktfiliale.

