Rentner verschwunden: Polizei-Heli steigt bei Hallerndorf auf

Große Suchaktion - 76-Jähriger erlitt beim Walking einen Schwächeanfall - vor 49 Minuten

HALLERNDORF - Bei einem Nordic-Walking-Ausflug mit seinem Sohn erlitt er plötzlich einen Schwächeanfall: Am Samstag verschwand ein 76-Jähriger in einem Waldgebiet bei Hallerndorf. Ein Großaufgebot an Rettungskräften suchte mit Hubschrauberunterstützung nach dem Mann.

Ein Helikopter suchte das Waldstück zwischen Hallerndorf und Buckenhofen ab. © Benjamin Huck



Nachdem sein Vater einen Schwächeanfall erlitt, wollte der Sohn eigentlich nur das Auto holen - als er zurückkam, war der 76-Jährige weg. "In unbekannte Richtung", wie es in einer Pressemitteilung der Polizei heißt. Weil der Rentner dement und auf Medikamente angewiesen ist, initiierte die Polizei eine große Suchaktion.

Mehrere Streifen eilten in das Waldgebiet zwischen Hallerndorf und Buckenhofen im Landkreis Forchheim. Ein Polizeihubschrauber stieg auf und zwei Rettungshundestaffeln sowie die Bergwacht halfen, unterstützt von zahlreichen Kräften des Bayerischen Roten Kreuz' und den Feuerwehren aus Hallerndorf, Trailsdorf und Schlammersdorf.

Gegen 20 Uhr, also kurz nach Einbruch der Dunkelheit, fiel der Vermisste einem Spaziergänger am Weingartensteig in Forchheim auf. "Der Rentner sei wohlauf und wurde nach Hause gebracht, teilt die Polizei mit.

