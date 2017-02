Reuth: Regen reißt Mauer ein

FORCHHEIM-REUTH - Eine Gartenmauer in Reuth stürzte auf die Rotbrunnenstraße, weil sie vom Regen hinterspült und haltlos gemacht worden war.

Die Mauer fand keinen Halt mehr und stürzte auf den Gehweg und die Rotbrunnenstraße. © Foto: News5/Merzbach



Obwohl Sturm und Regen eigentlich erst am Donnerstag das Frankenland erreichen sollen, so ist das Wetter doch bereits am Tag zuvor ein großes Thema. In Forchheim-Reuth sorgte das Wasser dafür, dass das Erdreich hinter einer Gartenmauer weggespült wurde. Die Mauer fand daraufhin keinen Halt mehr und stürzte auf ihrer ganzen Länge von zwölf Metern am Mittwochnachmittag auf den Gehweg und die Rotbrunnenstraße, die daraufhin nicht mehr passierbar waren.

Feuerwehr und Technisches Hilfswerk mussten anrücken, um die Statik der restlichen Mauer zu prüfen und die Wege wieder von den Mauerresten und vom weggespülten Erdreich zu befreien. Die Rotbrunnenstraße war in dieser Zeit komplett gesperrt.