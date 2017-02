Richterin Schneider testet Hundeleine im Gerichtssaal

FORCHHEIM - Nicht die üblichen jugendlichen Randalierer haben wegen Sachbeschädigung vor Strafrichterin Silke Schneider gestanden. Nein: Ein 78-jähriger Rentner aus Forchheim musste sich verantworten, weil er parkende Fahrzeuge zerkratzt und dabei über 10000 Euro Schaden verursacht haben soll. Es wurde ein kurioser Vormittag im Saal 1 des Amtsgerichtes.

(Symbolbild) Foto: Huber



Peter K. (Name geändert) war stinksauer. Mehrfach war sein Auto im April 2016 von einem oder mehreren Unbekannten so zerkratzt worden, dass insgesamt 7000 Euro Sachschaden entstanden waren. Auch Scheibenwischer wurden abgebrochen und eine der Scheiben so zerstört, dass sie ausgetauscht werden musste.

„Ich hatte Jugendliche im Verdacht, die im Forchheimer Norden öfter unterwegs sind.“ Anfang Mai 2016 legte er sich des Nachts vor seinem Haus auf die Lauer: „Ich hatte es so im Gefühl, dass etwas passieren würde.“ Kurz vor 23 Uhr kam ein älterer Herr vorbei, der anscheinend seinen Hund spazieren führte. Dann hörte Peter K., der vor Gericht als Zeuge aussagte, ein „kratzendes Geräusch“ und sah, wie der Arm des Hundefreundes sich entlang dem parkenden Fahrzeug bewegte. Peter K. sprang hinter seinem Baum hervor und stellte den Rentner: „So, jetzt habe ich dich endlich erwischt.“ Der aber antwortete mit abwertender Geste und einem „Na, und?“ Als die Polizeistreife eintraf, „war der Kratzer an der Beifahrerseite und auf der Motorhaube noch frisch“, wie einer der Beamten erklärte. Die Reparatur kostete Peter K. und seine Versicherung rund 3500 Euro.

Der 78-jährige Rentner, bislang ohne Vorstrafen, stritt vor Gericht alles ab. Auch dass er damals gegenüber Peter K. und der Polizei die Tat zugegeben hatte. Er habe schlecht gehört und gedacht, die Polizei sei wegen seines auf die Grünfläche pinkelnden Hundes gekommen, sagte er. Von einem Lackschaden habe er auch nichts mitbekommen: „Ich habe nicht richtig verstanden, worum es ging.“

Den ermittelnden Polizisten war indes weder eine geistige Beeinträchtigung noch eine Schwerhörigkeit aufgefallen, auf die sich der Angeklagte berief: „Er macht nicht den Eindruck eines 1938 Geborenen. Ich hätte ihn deutlich jünger geschätzt.“ Und um den Hund sei es keinen Augenblick gegangen.

Ganz anders der Angeklagte: Das kratzende Geräusch hätte die automatische Hundeleine beim Aufrollen der Schnur erzeugt, als er seinen Vierbeiner auf den Gehweg zurück habe zerren wollen. „Mit Verlaub, aber das ist Quatsch,“ so das Fazit der Richterin. Sie testete eigens mit dem Verteidiger im Gerichtssaal die Leine: „Das Geräusch kann man nicht verwechseln.“

Ein Gutachten des Landeskriminalamtes Bayern, das einen Schlüsselbund und eine Taschenlampe des Angeklagten auf Lackreste untersuchte, um ein Tatmittel zu finden, brachte keine Anhaltspunkte. Auch deshalb plädierte Rechtsanwalt Holger Zebisch (Erlangen) auf Freispruch. Er sah „einen anderen Täter“ am Werk. Die anderen Fälle, in denn Peter K.s Auto in Mitleidenschaft gezogen worden war, konnte Staatsanwalt Stefan Meyer (Bamberg) dem Angeklagten nicht zweifelsfrei zuordnen. In einem Fall hatte der Angeklagte sogar ein Alibi präsentiert. Er sei mit seiner Familie beim Walberla-Fest gewesen und könne daher in Forchheim nicht straffällig geworden sein. Diese Anklagepunkte wurden schließlich fallengelassen.

Das Urteil orientierte sich an der Forderung der Strafverfolgungsbehörde nach einer Geldstrafe. Die fand 40 Tagessätze à 40 Euro, also 1600 Euro, der Tat angemessen. Damit hatte der Rentner aber noch gespart, denn der ursprünglich ergangene Strafbefehl, mit dem Ersttäter oft um eine Gerichtsverhandlung herumkommen, hatte ihm noch 60 Tagessätze à 40 Euro aufgebrummt, mithin 2400 Euro.

