Von Indie-Pop über Punk Rock bis Hard Rock: Vier Bands haben beim Start der "Rock in Oberfranken"-Clubtour 2017 dem Jungen Theater in Forchheim gehörig eingeheizt. Es spielten "The Rolling Chocolate Band" aus Bayreuth, der Solo-Künstler "He Told Me To" aus Coburg, "Rockbeton & The Mörtels" aus Marktredwitz und "The Attic" aus Bamberg. © Julian Hörndlein