Röhrend in Forchheim unterwegs

Polizei erwischt Auto-Schrauber - Manipulierter Auspuff und mehr - vor 19 Minuten

FORCHHEIM - Bei Kontrollen am Samstagabend sind vier Autos beanstandet worden. Die Fahrer hatten in unzulässiger Weise Bauteile an den Fahrzeugen verwendet, ohne ein Gutachten vorzeigen oder den korrekten Einbau nachweisen zu können.

In der Willy-Brandt-Allee wurde ein 29-jähriger BMW-Fahrer verwarnt, da er Manipulationen an der Auspuffanlage vorgenommen hatte. Um 22.45 Uhr fiel ein 20-jähriger Opel Astra-Fahrer in der Hafenstraße ohne Endschalldämpfer an seinem Auspuff auf. Diesen hatte er bei der Kontrolle in seinem Kofferraum herumliegen, da er angeblich kurz vor der Kontrolle ‚abgefallen‘ war.

Gegen 23.15 Uhr wurde ein 31-jähriger Fahrer in der Ludwig-Jahn-Straße beanstandet, da er Tieferlegungsfedern in seinem BMW ohne TÜV-Abnahme verbaut hatte.

Nach Mitternacht wurde in der Äußeren Nürnberger Straße eine 26-jährige BMW-Fahrerin zur Anzeige gebracht, da sie einen Edelstahlfächerkrümmer ohne Zulassung in ihrem Fahrzeug eingebaut hatte. Dieser wirkt sich leistungssteigernd aus, verschlechtert gleichzeitig jedoch das Geräusch- und Abgasverhalten des Autos.