Von den Festtagen bis zum 5. Januar sind Weihnachtsferien und damit stellt sich die Frage: Was unternehmen mit den Kids? Falls Sie nicht bereits im Stau stehen, weil Sie in den Ferien mit Kind und Kegel unebdingt in den Ski-Urlaub fahren müssen, haben ein paar Vorschläge für Daheimgebliebene. Hier sind unsere Familie-Ausflugtipps für Forchheim, den Landkreis und sogar ein wenig darüber hinaus. © Patrick Seeger