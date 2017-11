In und um die Region Forchheim weihnachtete es am Sonntagnachmittag bereits - zumindest ein wenig. Bei Leutenbach, Hundsboden und Haidhof waren die Straßen sogar teilweise mit Schnee bedeckt. Der angezuckerte Waldrand ließ den ein oder anderen sicher schon an Weihnachten denken. © Franz Galster