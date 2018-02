Rutschpartien wegen Blitzeis

Spiegelglatte Straßen bei Moggast und Bieberbach - vor 10 Stunden

BIEBERBACH/MOGGAST - Zu zwei Glatteisunfällen mit einem Gesamtschaden von rund 8000 Euro und einer leicht Verletzten kam es am Montagabend in Bieberbach und Moggast.

Symbolbild © Archiv / dpa



Symbolbild Foto: Archiv / dpa



Gegen 17.30 Uhr fuhr eine 49-jährige Opel-Fahrerin von Kanndorf in Richtung Moggast. Kurz vor dem Ortsschild verlor sie aufgrund von Blitzeis die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie eine leichte Anhöhe hochfuhr. Anschließend rollte der Wagen über die Längsachse zurück auf die Straße und blieb dort auf dem Dach liegen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich ins Krankenhaus Forchheim verbracht.

Nur eine Viertelstunde später befuhr der 21-jährige Fahrer eines VW-Golf von Wichsenstein kommend die Staatsstraße in Richtung Bieberbach. Am Ortsbeginn kam der junge Mann in einer Rechtskurve aufgrund plötzlich auftretender Glätte auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen den Anbaupflug des Schneeräumfahrzeuges eines 59-Jährigen. Glücklicherweise blieben hier alle Beteiligten unverletzt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.