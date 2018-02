RvT-Schüler erinnern an deportierte Juden

FORCHHEIM - Tolles Engagement lässt sich manchmal auf traurige Anlässe zurückführen. So ist es auch bei der Auseinandersetzung von Schülerinnen und Schülern der Ritter-von-Traitteur-Schule (RvT) mit der Geschichte der Juden in Forchheim, vor allem mit deren Deportation und Ermordung.

Die Schülerinnen und Schüler der Ritter-von-Traitteur-Schule, die sich mit den Deportierten beschäftigten, zwischen den im Unterricht erarbeiteten Stellwänden zu Juden in Forchheim, mit Lehrkräften und Netzwerkaktivisten. © Foto: Pauline Lindner



2015 hatte das Netzwerk für Respekt und Toleranz im Rathaus eine Ausstellung über Fremdenfeindlichkeit organisiert. Einige Schüler der RvT fielen bei einem Besuch mit ihrer Klasse unangenehm auf. Sie brüllten ausländerfeindliche Sprüche. So weit, so schlecht. Das Gute daran: Der Vorfall, dem in der Schule weitere folgten, sorgte für eine interne Auseinandersetzung und auch dafür, dass sich die Verantwortlichen des Netzwerks stärker mit dem Thema "Stolpersteine" auseinandersetzten.

Die RvT darf sich "Schule ohne Rassismus — Schule mit Courage" nennen. Dieses Etikett erhalten nur Lehranstalten, die diese plakative Aussage auch leben. Nicht nur deswegen, so Vertrauenslehrerin Seyran Reyhan und der stellvertretende Schulleiter Josef Pfister, nahm sich die RvT des Themas an: "Wir sind stolz, dass wir als Mittelschule die ersten vier Stolpersteine verlegen dürfen", so Seyran.

Die RvT wird von vielen Jugendlichen mit Migrationshintergrund besucht, oft mit muslimischem Glauben. Die Ethikgruppe von Seyran Reyhan etwa wird fast nur von Flüchtlingen aus dem arabischen Raum besucht. Sie befassten sich intensiv mit dem 1938 geplünderten und gesprengten jüdischen Gotteshaus, der Synagoge in der Wiesentstraße, und erstellten dazu eine kleine Foto-Dokumentation. Aber auch die christlichen Religionsgruppen halfen mit, die Geschichte hinter den Menschen sichtbar zu machen, die vor nicht einmal 80 Jahren vor den Augen ihrer Nachbarn und Bekannten deportiert und später in Lettland und Polen ermordet wurden.

Daten sind eingraviert

Die ersten Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig werden am 21. Februar vor den Häusern Paradeplatz 4 und Klosterstraße 13 verlegt. Es handelt sich um Pflastersteine mit Messingplatte, auf welcher die Namen, Geburts-, Deportations- und Ermordungsdaten (soweit bekannt) eingraviert sind. Es handelt sich um die Familie Braun. Gottlieb Braun (geb. 1875) gehörte das Haus Klosterstraße 13. Hier wohnte er mit seiner Frau Rosa (geb. 1883). Zuletzt musste er wie etliche andere jüdische Forchheimer ins "Judenhaus" am Paradeplatz 4 umziehen. Hier lebten zuletzt zehn Menschen auf engstem Raum. Unter anderem Gottliebs Schwester Emma Rosalie Braun. Sie wurde im November 1941 noch nicht mit den anderen Hausbewohnern deportiert, weil sie sich um ihre hochbetagte Mutter Carolina kümmern musste. Als diese im Februar 1942 starb, war auch Emmas Schicksal besiegelt: Einen Monat später wurde sie deportiert (siehe auch Seite 29).

Die Schülersprecherinnen Madeleine Haller und Julia Ciftci gehören zu der Schülergruppe, die am 21. Februar die mit den Stolpersteinen geehrten Menschen vorstellen werden. Sie ringen beim Pressegespräch um Worte, wenn sie beschreiben sollen, welche Gefühle sie empfinden, wenn sie heute einen so vertrauten Ort wie den Paradeplatz aufsuchen: "Das waren ja Forchheimer, welche von uns", so Madeleine. Und Julia ergänzt: "Uns bedeutet das schon viel, dass wir die ersten Stolpersteine mitverlegen dürfen."

Die Inhaber der Gebäude, die Familien Brinke und Harrer, waren mit der Verlegung der Stolpersteine sofort einverstanden, erklärte Emmerich Huber für das Netzwerk. Udo Schönfelder betonte die "Verantwortung für die Zukunft", welche die Nachgeborenen haben. Und Ludwig Preusch blickte auf die letzten Jahre zurück, die spät, aber nicht zu spät zur Verlegung der Stolpersteine geführt haben. Unter anderem mit Unterstützung der Stadt, für die die Kulturbeauftragte Katja Browarzik gekommen war.

ZDie Steine werden am 21. Februar ab 15.30 Uhr am Paradeplatz und dann in der Klosterstraße im Gehsteig eingelassen. Um 19 Uhr wird Gunter Demnig im Volksbanksaal einen Vortrag halten.

