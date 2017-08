Saffers Sprintstärke ist Versprechen für Zukunft

FORCHHEIM - Die derzeit herausragenden heißen Eisen der Leichtathletikgemeinschaft Forchheim sind dem Nachwuchsalter bereits entwachsen. Doch bei einem Rohdiamanten ist sich Trainer Jan Schindzielorz sicher, dass er bald auf großer Ebene für Furore sorgen wird. Bei den Deutschen Meisterschaften der U16-Junioren deutete Jonas Saffer sein Talent jetzt wieder an.

Beinahe zu schnell für den Auslöser: Jonas Saffer (li.) bei der Sprintankunft in Bremen. © Foto: Malzer-Ende



Noch im Juni 2016 zogen dunkle Wolken auf, als sich der Realschüler beim Hürdensprint eine Muskelverletzung zuzog, die über den anfangs prognostizierten Faserriss hinausging. Nach verpasster Hallensaison gab der 15-Jährige nach fast einem Jahr Wettkampfpause beim Bahnauftakt in Forchheim im Mai sein Comeback. Der Lauf auf 11,84 Sekunden geriet in Anbetracht des Trainingsrückstands bereits sehr flott, ehe Saffer im Juni in 11,68 Sekunden schon wieder eine neue Bestzeit aufstellte und diese vor wenigen Wochen bei der Bayerischen Meisterschaft noch einmal auf 11,56 sek verbesserte. Überraschend holte er sich Bronze und die Qualifikation für die Deutsche Jugendmeisterschaft in Bremen.

Bei ortsüblichem regnerischen und windigen Wetter kam der Forchheimer zwar nicht an seine kurz zuvor abermals auf 11,49 sek gedrückte Topzeit heran, enttäuschte aber keineswegs. Im hochkarätig besetzten 45-köpfigen Feld der U16-Junioren erreichte das LG-Ass in 11,68 sek Rang 4 seines Vorlaufs und damit das B-Finale. Dort steigerte er sich als Drittplatzierter auf 11,61 sek und lag als Gesamtelfter nur zwei Hundertstel hinter Platz 8, der für das A-Finale berechtigt.

KEVIN GUDD