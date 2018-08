Zur Eröffnung des "Lübbis Essen & Trinken" in der Apothekenstraße durfte sich jeder Gast seinen Burger selbst zusammenstellen. Zahlreiche Freunde, Geschäftspartner, Nachbarn und Kommunalpolitiker konnte Kathrin Grüner alias Lübbi in den völlig neu gestalteten Räumen des Restaurants empfangen. Überall war der Großstadtdschungel mit tropischen Früchten und Tieren zu spüren, die Gastronomin aus Obertrubach hat ihre Ausbildung schließlich im Berliner Hotel "Adlon" absolviert. Auf den etwa 100 Quadratmetern wird es ab Montag saisonale, regionale und eine zweiwöchentlich wechselnde Speisekarte geben. Damit ist nach dem Ende des "Tinello" nun wieder neues Leben in einer der Genussmeilen Forchheims eingekehrt. © Udo Güldner