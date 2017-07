Sams-Vater Paul Maar besuchte Forchheim

FORCHHEIM - Einmal das freche Sams sein und in Taucheranzug und Flossen durch die Gegend watscheln: Bei einer Sonderausstellung "Das Sams zu Gast" in der Kaiserpfalz rund um die berühmteste Gestalt des Bamberger Kinder- und Jugendbuchautors Paul Maar werden diese Kinderträume wahr. Zur Eröffnung las der geradezu jugendlich wirkende 79-Jährige aus seinem Werk.

Mit Wunschpunkten im Gesicht lassen sich Sams-Fans vom Sams-Erfinder ihre Bücher signieren. Foto: Udo Güldner



Ab sofort sind alle Tage Sams-Tage. Es ist eine Welt der Bilder und Buchstaben, in die man eintaucht. Dabei begegnen einem sprechende Hunde, quirlige Opodeldoks und sogar ein „echtes“ Sams. Leonard Konheiser hat sich für einen Tag in das auffällige Kostüm gezwängt, um Paul Maar und den mehr als 100 Gästen eine Freude zu machen.

Die Mitmach-Stationen sind am Eröffnungstag der Renner unter den knapp 30 Schülern der Ganztagesklassen 1 bis 3 der Martinschule. Gerade hatten sie mit Kerstin Schneider an der Gitarre und Julia Schwarz als Souffleuse den Schöpfer legendärer Gestalten mit eigens gedichteten samsigen Liedern begeistert. Da probieren sie schon, ob sie sich in Herrn Taschenbier, Frau Rotkohl oder das Sams selbst verwandeln können. Die Kinder bekommen zur Einstimmung einen Amerikaner mit Wunschpunkten sowie ein Sams-Buch, das Paul Maar geduldig signiert, die Erwachsenen die Sams-Lieblingswürstchen und Erinnerungsfotos mit dem Autor, der seit 50 Jahren Generationen von Lesern verzaubert und beglückt.

Wer es ruhiger mag, darf sich von den mitgebrachten Erwachsenen etwas vorlesen lassen oder selbst in die literarische Schatztruhe greifen, in der allerlei Entdeckungen auf die eigene Phantasie warten. Überhaupt gibt es zu jedem Exponat an der Wand, tiefer gehängt, das passende Buch zum Nachschauen. Paul Maar hat aber viel mehr geschrieben und gezeichnet als nur das Sams, das in Aussehen und Verhalten an den Pumuckl erinnert. In einer orientalischen Ecke kann man sich auf einem iranischen Kelim niederlassen und in „Lippels Traum“ nachlesen, warum Gläser mit eingemachtem „Obst“ neben einem stehen.

Das Sams ist bis zum 10. September im Pfalzmuseum zu Gast und kann Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr besucht werden. Familienführungen am 20. August und 3. September ab 14.30 Uhr, Sams-Tage im Ferienprogramm am 16. und 24. August ab 14.30 Uhr und ein Wochenende, an dem man sich seine Wunschpunkte zusammenfolzen kann (5./6. September).

Udo Güldner