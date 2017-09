Sanierungskonzept von Ebermannstadt lässt hoffen

EBERMANNSTADT - Die Fläche des "Oberen Scheunenviertels" wird nun endgültig in das Sanierungskonzept im Stadtkern von Ebermannstadt einbezogen. Der Bauausschuss stimmte in seiner jüngsten Sitzung mit 9:0 Stimmen zu.

Der Bauausschuss des Stadtrates schaute sich vor seiner Sitzung im Oberen Scheunenviertel von Ebermannstadt um. Dann wurde beschlossen, das Areal ins Sanierungskonzept im Stadtkern einzubeziehen. © Marquard Och



Aus „Feuerschutzgründen“ wurden im 18. und 19. Jahrhundert die Lager- und Speicherbauten abseits der historischen Altstadt errichtet. Schon im Stadtratsbeschluss zum Entwicklungskonzept 2016 wurde die Einbeziehung der 1,9 ha großen Fläche empfohlen.

Das bedeutet, mit Zustimmung der Bezirksregierung werden zur Behebung städtebaulicher Missstände von der Stadt bis zu 30 Prozent der förderfähigen Kosten übernommen – maximal 7500 Euro – Eigenleistungen werden bis zu 50 Prozent gefördert. Steuerpflichtige können Instandsetzungen in den folgenden neun Jahren mit bis 9 Prozent Sonderausgaben geltend machen.

Dennoch war die Unsicherheit im Gremium groß, was die künftige Nutzung der Scheunen zu Wohnzwecken oder die Verwendung als Kneipen, wie in der Anfrage des 3. Bürgermeisters Rainer Schmeußer (CSU), betrifft. Sogar Ferienwohnungen seien nicht ausgeschlossen, versicherte Stadtplaner Alexander Ebert zur Anfrage von Erwin Horn (NLE).

Bezüglich der Nachnutzung seien Interessenten auch angesichts der anstehenden Novellierung der Gestaltungssatzung zum Gespräch in der Verwaltung willkommen – „auch solche aus den Ortsteilen, die aus nicht mehr genutzten Scheunen wie in Gasseldorf was Neues machen wollen – auch für die stehen Fördermittel bereit, damit wollen wir uns demnächst auseinandersetzen“, bekräftigte Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE).

Mit dem kommunalen Investitionsprogramm „KIP“ wird der Stadt die „Revitalisierung“ der ehemaligen Schreinerei im „Hasenbergzentrum“ gefördert. Auch einer der drei Familienstützpunkte im Landkreis wird hier angesiedelt. Für eine möglichst flexible Nutzung des Mehrzweckraums kommen eventuell Musikschule, Mütterzentrum, Kulturkreis, Bücherei, Kindergärten und Seniorenvertretung in Frage. Sie haben den Einbau einer Schiebetrennwand vorgeschlagen, dazu sollen im rückwärtigen Raum Lagerplätze geschaffen werden.

Podest statt Bühne

Dadurch entstehen Mehrkosten über 31.000 Euro, die im Haushalt 2018 zu berücksichtigen seien, mögliche Einsparungen seien vom Bauamt noch zu ermitteln, so die Bürgermeisterin. Bauamtsleiter Steffen Lipfert erinnerte, zu den Mehrkosten komme noch die Möblierung dazu. Die gewünschte Veranstaltungsbühne wird allerdings nicht kommen wird, „ein Podest mit zwei Stufen muss reichen“, bemerkte Ludwig Brütting (FW-BB). Zu den Bedenken von Rainer Schmeußer, der an den feuchten Keller erinnerte, beruhigte die Stadtchefin aus der Expertise: „Die Substanz ist nicht gefährdet“. Somit wurden die „vorläufigen“ Mehrkosten einstimmig gebilligt.

Mit der einhelligen Zustimmung zur Vereinbarung zwischen der Teilnehmergemeinschaft (TG) Niedermirsberg und dem Amt für ländliche Entwicklung (ALE) für die Planung des Ausbaus der „Kalkgasse“ im Rahmen der Dorferneuerung, kann die Maßnahme noch 2017 ausgeführt werden. In den voraussichtlichen 41.000 Euro Kosten ist auch die Verbesserung des weiterführenden landwirtschaftlichen Weges enthalten. Die 60 Prozent Höchstförderung ist mit 26.600 Euro „gedeckelt“, die verbleibenden 14.500 Euro teilen sich ALE, TG und die Stadt.

Im Zug des Flurbereinigungsverfahrens hat sich die Stadt bereit erklärt, die Pflege einer Ausgleichsfläche von 0,6 Hektar bei den Weihern vor Niedermirsberg zu übernehmen. „Dankenswerter Weise“ - so die Bürgermeisterin – hat sich der „Landesbund für Vogelschutz“ (LBV) bereit erklärt, auf 3800 Quadratmeter für Erhalt und Pflege Sorge zu tragen.

„Der Flurbereinigung können die insgesamt 6000 Quadratmeter als Ausgleichsfläche angerechnet werden, nicht aber dem Ökokonto der Stadt“, stellte Christiane Meyer zur Frage von Ludwig Brütting klar. Im Fall der Veräußerung der LBV-Fläche ist der Stadt das Vorkaufsrecht einzuräumen, wurde in dem 9:0 Beschluss ausdrücklich festgehalten.

