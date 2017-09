Sanitätskolonne: Vorläufer des heutigen BRK

1892 gegründet — Zum Jubiläumswochenende wird eine Festschrift vorgelegt

FORCHHEIM - Vor 125 Jahren entstand mit der Freiwilligen Sanitätskolonne Forchheim der Vorläufer des Roten Kreuzes (BRK). Die beiden seit Jahrzehnten ehrenamtlichen BRK-Mitglieder Helmut Karg (54) und Gerhard Hoch (59) haben sich deshalb mit der Geschichte der Kranken- und Verwundetenversorgung befasst und zum Jubiläums-Wochenende eine Festschrift erstellt.

Fast ein Jahr haben Helmut Karg und Gerhard Hoch neben Beruf und Familie recherchiert und dabei nach eigener Aussage "noch mehr graue Haare" bekommen. Die hatten die Gründer der "Freiwilligen Sanitätskolonne Forchheim" auch, des Alters wegen. Unter den 40 Männern der ersten Stunde waren angesehene Bürger. Nicht nur der Buchbindermeister und Druckereibesitzer Franz Andreas Streit, der das "Forchheimer Tagblatt" herausbrachte.

Der Urgroßvater von Bürgermeister Franz Streit ergriff im August 1892 mit anderen Feuerwehrkameraden die Initiative. Ihm zur Seite: Stadtkämmerer Wilhelm Leo, Mechanikermeister Wilhelm Fritz, Arzt Dr. Heinrich Amon, Kaufmann Philipp Gröschel und Dr. Heinrich Pürckhauer, Landgerichtsarzt in Bamberg.

Militärische Ordnung

Helmut Karg (li.) und Gerhard Hoch bei der Arbeit an der Festschrift. Foto: Foto: Udo Güldner



Von Beginn an war das ganze Projekt militärisch aufgezogen. Die Beteiligten gehörten fast ausnahmslos als Reservisten der Landwehr an, waren Oberleutnants und Stabsärzte in militärisch inspirierten Uniformen. Ihre Treffen fanden im Gasthaus "Fränkische Schweiz" in der Hornschuchallee statt, die damals noch Alleestraße hieß. Der erste Stützpunkt war ab 1919 die Gereonskapelle, in der die Männer — die Frauen hatten sich schon ab 1859 in einer eigenen Schwesternschaft vereint — ihr Rettungsmaterial lagerten.

Szene aus einem Umzug der Sanitätskolonne 1932 durch die heutige Hornschuchallee. Foto: Foto: Reinhold Glas



Das ehemalige Gotteshaus diente, wie auch das Pro-Gymnasium und das Krankenhaus, im Ersten Weltkrieg als Lazarett. Ab 1927 war das neue Kolonnen-Haus in der Hornschuchallee (heute: VHS) der Ort, an dem die Rettungswache und in Garagen auch der Fuhrpark beheimatet war: "Tagsüber gab es hauptamtliche, des Nachts ehrenamtliche Besetzungen."

Die Fahrzeuge für den Katastrophenschutz standen in der Zweibrückenstraße 39. Das änderte sich erst 1985, als der BRK-Kreisverband sein neues Zentrum am Jahn-Gelände bezog. In regelmäßigen Abständen übten die Mitglieder der Sanitätskolonne in und um Forchheim ihre Einsätze. So etwa 1900 in Buckenhofen. Dabei kamen befreundete Sanitätskolonnen zu gemeinsamen Katastrophen-Szenarien zur Hilfe, wie die Erlanger und Baiersdorfer 1911. Die Bewährungsprobe war 1900 zu bestehen, als eine neunköpfige Gruppe sich an der blutigen Straf-Expedition der Kaiserlichen Marine gegen den "Boxer-Aufstand" in China beteiligte. Ausgerechnet über die Phase zwischen 1912 und 1919 schweigt sich das erst kürzlich durch den Familienforscher Edgar Hubrich wieder gefundene, handschriftliche Protokollbuch aus. Dabei hätte es während des Ersten Weltkrieges genügend Stoff für Eintragungen gegeben.

Dafür können Gerhard Hoch und Helmut Karg mit einer historischen Rarität aufwarten. Die "Hand-Marie" kehrt für kurze Zeit aus München an ihren Ursprungsort zurück: "Das ist eines der frühesten Rettungsmittel aus der Gründungszeit." Mit der fahrbaren Trage, die ein wenig wie eine Bahre mit Fahrradreifen erinnert, wurden die Verletzten und Kranken ins Hospital transportiert. Erst Mitte der 1920er Jahre konnte sich die Sanitätskolonne einen modernen Opel-Krankenwagen leisten. Aber nur, weil Weberei-Direktor Jakob Hornschuch als Mäzen für die klamme Stadt einsprang.

Natürlich endet die Geschichte der Sanitätskolonne nicht mit dem letzten Eintrag im Protokollbuch vom 21. September 1921. Wie aus den Anfängen später die BRK-Bereitschaft wurde, dass sie bei den Dreharbeiten zu dem Hollywood-Film "Stadt ohne Mitleid" beteiligt war und wie es zu den Hilfseinsätzen im rumänischen Gherla kam, erzählen Helmut Karg und Gerhard Hoch auch. Aber das ist eine andere Geschichte.

