Sauberer Strom für Hallerndorfs E-Mobile

Neue "Naturstrom"-Ladesäule am Fuße des Kreuzbergs eröffnet - vor 17 Minuten

HALLERNDORF - Elektroautos bieten die Chance, emissionsfrei zu fahren — allerdings nur, wenn sie mit Ökostrom aufgeladen werden. Seit kurzem kann man in der Gemeinde Hallerndorf E-Fahrzeuge an der „Naturstrom“-Ladesäule am Fuße des Kreuzbergs laden.

In Hallerndorf kann man künftig "grünen" Strom an der Ladesäule der Firma "Naturstrom" tanken. © privat



Ende April hatte das Frühlingsfest am Heizhaus in der Gemeinde Hallerndorf zwei wichtige Highlights im Programm: Die Inbetriebnahme der größten in ein Nahwärmenetz eingebundene Freiflächen-Solarthermieanlage Bayerns und der ersten "Naturstrom"-Ladesäule in Hallerndorf. Von nun an kann der zertifizierte Ökostrom bequem über die kostenlose „Naturstrom“-Ladekarte geladen werden.

Die Karte gilt in Hallerndorf sowie europaweit an tausenden Ladesäulen zu einem einheitlichen Preis, schnell und flexibel.

Den Bereitstellungsauftrag findet man auf www.naturstrom.de/ladekarte zum Download.

Alternativ kann man an der Ladesäule in Hallerndorf auch via PayPal bezahlen. Interessierte erhalten unter elektromobilitaet@naturstrom.de Antworten auf alle Fragen.