Saufgelage eskaliert: Mann mit Whiskeyflasche geschlagen

Resultat war eine heftig blutende Platzwunde - Polizei übernahm Erstversorgung - vor 44 Minuten

FORCHHEIM - Ein Zechgelage eskalierte in Forchheim völlig: Ein Mann zog seinem Gast eine Whiskey-Flasche über den Schädel. Mit Platzwunde begab sich der 35-Jährige zur Polizei. Diese ermittelte den Grund für die Tat.

Sie frönten zusammen dem Alkohol, doch dann gerieten sie aneinander. Ein gemeinsames Zechgelage, das ein 36-Jähriger und ein 35-Jähriger in Forchheim im Eggolsheimer Weg veranstalteten, endete für den Jüngeren von ihnen im Krankenhaus. Die beiden Männer gerieten nämlich unter starkem Alkoholeinfluss in Streit - und dabei aneinander.

Die Auseinandersetzung gipfelte schließlich in einem tätlichen Angriff auf den 35-Jährigen. Der 36-Jährige zog seinem Gast eine Whiskey-Flasche über den Schädel. Eine blutender Platzwunde war die Folge. Der Verletzte begab sich daraufhin zur Polizeiwache in Forchheim. Dort leisteten die Beamten medizinische Erstversorgung, ehe sie den 35-Jährigen ins Klinikum Forchheim brachten.

Der 36-jährige Schläger konnte in der Zwischenzeit in seiner Wohnung aufgefunden und dabei festgenommen werden. Er gestand die Tat ohne Umschweife und nannte den Beamten auch den Grund für seinen Ausraster: Sein Besucher hätte sich an seine 17-jährige Tochter "rangemacht". Beide Männer waren bei dem Vorfall mit rund 1,5 und mit knapp 3 Promille stark alkoholisiert.

Gegen den Angreifer wurde durch die Staatsanwaltschaft Bamberg ein Haftantrag wegen gefährlicher Körperverletzung gestellt. Er wird im Laufe des Donnerstags dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der 35-Jährige wurde nach ambulanter Behandlung noch in derselben Nacht wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

