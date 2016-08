Schachclub Forchheim erzielt reiche Ausbeute

FORCHHEIM - Der Schachclub Forchheim ist mit zwei Vize-Titeln von der Bayerischen Meisterschaft nach Hause gekommen. Kristin Braun und Florian Ott gelangen die Erfolge.

Kristin Braun vom SC Forchheim wurde bayerische Schach-Vizemeisterin in Bad Griesbach. © Foto: Udo Güldner



Es ist viele Jahre her, dass ein Spieler des Schachclub Forchheim die beschwerliche Bayerische Einzelmeisterschaft auf sich genommen hat. Denn das Turnier geht über neun Runden, liegt immer mitten im Sommer und wird irgendwo im Freistaat ausgetragen. Diesmal aber wagte sich gleich ein Trio nach Bad Griesbach — allesamt Studenten kurz vor dem 20. Geburtstag.

In der Meisterklasse gelang FM Florian Ott mit 6,5 Punkten die Vize-Meisterschaft hinter dem Favoriten IM Alexander Belezky (7,0) vom FC Bayern München. Im Lauf der zwei Wochen hatte der SC-Bundesliga-Spieler nicht nur dem Titelverteidiger und Ex-Forchheimer Eduard Miller (SC Erlangen) ein Unentschieden abgetrotzt, sondern auch die drei Fide-Meister-Kollegen FM Rainer Heimrath (SC NT Nürnberg), FM Roland Schmid (SG Post/Süd Regensburg) und FM Dominic Wisnet (SV Röhrnbach) niedergerungen und sich so noch ganz dicht an den Turniersieger herangeschoben.

Sein neuer Teamkollege Lukas Schulz hatte zwar nur zwei Niederlagen, eine davon gegen Ott, die andere gegen den späteren Fünften FM Hans-Joachim Hofstetter (SK Bad Neustadt/Saale), doch mehrere Remis verhinderten den Sprung ganz nach oben. Am Ende blieben 4,5 Zähler und Rang 16 bei 36 Teilnehmern. Der Höchstädter, der ab Herbst in der 2. Bundesliga Ost einen Stammplatz beim SC Forchheim hat, ist wegen seines kompromisslosen Angriffsspiels eine Bereicherung für das Team.

Bei den Damen komplettierte Kristin Braun durch eine Silbermedaille den Forchheimer Triumph. Sie erkämpfte sich 7,0 Punkte und unterlag nur der Siegerin Karin Roos (8,0) vom FC Bayern München. Ein Unentschieden zu Beginn und eines in der Schlussrunde zeigten, wie offensiv die SC-Spielerin in Niederbayern eingestellt war. Damit hält die Serie erfolgreicher Turniere für die Hausenerin weiter an.

