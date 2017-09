Schallschutz entlang der Bahn: Forchheimer können sich melden

Erst etwas über die Hälfte der betroffenen Eigentümer hat ihren Anspruch geltend gemacht - vor 8 Minuten

FORCHHEIM - Durch den viergleisigen Bahnausbau haben manche Anwohner an der Bahnstrecke Anspruch auf passiven Schallschutz. Bislang haben sich aber nur wenige Bürger bei der Bahn gemeldet.

Unter anderem im Augraben haben Hauseigentümer entlang der Bahnstrecke Anspruch auf passiven Lärmschutz. Die Bahn will die Betroffenen noch einmal anschreiben und auf ihre Möglichkeiten hinweisen. © Foto: Roland Huber



Unter anderem im Augraben haben Hauseigentümer entlang der Bahnstrecke Anspruch auf passiven Lärmschutz. Die Bahn will die Betroffenen noch einmal anschreiben und auf ihre Möglichkeiten hinweisen. Foto: Foto: Roland Huber



Die Bahn hat in den vergangenen Monaten die betroffenen Eigentümer entlang der Strecke von Kersbach bis auf Höhe der Piastenbrücke angeschrieben, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Resonanz sei jedoch verhalten, deshalb wolle man die Betreffenden erneut anschreiben und erklären, was die Hausbesitzer erwarten können.

Verschiedene Maßnahmen

Wenn der angeschriebene Eigentümer passiven Schallschutz wünscht, wird ein Besichtigungstermin durchgeführt und der tatsächliche Anspruch im Gebäude festgestellt. Das können der Einbau von Schalldämmlüftern und die Erneuerung von Fenstern sein. Ist der Anspruch festgestellt, dann können die Eigentümer die Umsetzung veranlassen und die Aufwendungen an die Bahn weiterleiten. Bei Schalldämmlüftern kann unkompliziert ein Fachbetrieb im Auftrag der Bahn genutzt werden, mit dem ein Rahmenvertrag besteht.

Bilderstrecke zum Thema Was Sie über die neue ICE-Trasse wissen müssen Die Arbeiten zum viergleisigen Ausbau der ICE-Trasse sind in der Region wieder voll im Gange - und nur ein kleiner Teil eines Großprojektes der Bahn: Die Neu- und Ausbaustrecke zwischen Nürnberg und Berlin, ihres Zeichens größte Bahnbaustelle Deutschlands. Das müssen Sie darüber wissen.



In dem Abschnitt bis auf Höhe Piastenbrücke haben 490 Gebäude Anspruch auf passiven Schallschutz, das heißt 611 Eigentümer wurden von der Bahn im Oktober 2016 angeschrieben. Für 287 Gebäude gingen Anträge ein, 35 Eigentümer haben auf Umbauten verzichtet. Für 282 Gebäude wurden bisher Gutachten erstellt.

Unterschriftsreife oder unterschriebene Verträge mit den Eigentümern gibt es derzeit nur für 63 Gebäude. Abgewickelt wurden bislang Maßnahmen an sieben Gebäuden, teilt die Bahn mit. Weitere Termine zum Einbau von Lüftern sind vereinbart.

Wer wissen will, was genau ein Schalldämmlüfter ist und wie er aussieht, der kann in den Informationscontainer der Deutschen Bahn am Forchheimer Bahnhof gehen. Dort ist ein Musterexemplar ausgestellt. Geöffnet ist der Container von Mittwoch bis Sonntag, von zwölf bis 19 Uhr. Im Infocontainer gibt es darüber hinaus auch allgemeine Informationen über die Bauarbeiten zur ICE-Streckenerweiterung im Forchheimer Stadtgebiet.

Wer seinen Anspruch auf passiven Schallschutz geltend machen will, der kann sein Anliegen unter Telefon (0151) 23221450 anbringen und Besichtigungstermine im Gebäude zur Umsetzung vereinbaren.

nn