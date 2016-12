Schiff verirrt sich im Nebel auf Main-Donau-Kanal

Bei der Schleuse Forchheim verlor der Kapitän die Orientierung

FORCHHEIM - Im dichten Nebel bei Sichtweiten um die 50 Meter hat ein 65-jähriger Kapitän am Donnerstagvormittag auf dem Main-Donau-Kanal in Fahrtrichtung Nürnberg kurz vor der Schleuse Forchheim die Orientierung verloren.

Anstatt in Richtung Schleuseneinfahrt zu fahren, richtete er seinen Kurs in den Wehrarm des Kraftwerkes Buckenhofen. Dort fuhr er einige hundert Meter stromaufwärts, bevor er seinen Irrtum bemerkte. Nach dem Aufstoppen musste er sein 105 Meter langes, mit 1200 Tonnen Sojaschrot beladenes Frachtschiff langsam wieder rückwärts in die Fahrrinne der Bundeswasserstraße manövrieren.

Die Wasserschutzpolizei stellte bei der Überprüfung fest, dass der Schiffsführer zwar unter Radar gefahren war, jedoch kein gültiges Radarpatent hatte. Da er seine Fahrt nicht rechtzeitig eingestellt hatte und die vorgeschriebene Wasserstraße verlassen hatte, erwartet ihn nun eine Anzeige nach dem Schifffahrtsrecht.

bz