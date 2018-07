Schilder vertauscht: Aus Gräfenberg wird Ebermannstadt

Unbekannte machten sich am Wochenende an Ortsschildern zu schaffen - vor 1 Stunde

GRÄFENBERG - "Scherzbolde", so schreibt die Polizei in ihrem Bericht, haben in der Fränkischen Schweiz für einige Verwirrung gesorgt: Die Täter haben die Ortsschilder der Städte Gräfenberg und Ebermannstadt nahezu vollständig ausgetauscht - vermutlich am vergangenen Wochenende.

Ja wo sind wir denn? Das dürften sich in den vergangenen Tagen einige am Ortseingang nach Ebermannstadt gefragt haben: Dort stand auf einmal ein Schild mit der Aufschrift "Gräfenberg". © Polizei



Ja wo sind wir denn? Das dürften sich in den vergangenen Tagen einige am Ortseingang nach Ebermannstadt gefragt haben: Dort stand auf einmal ein Schild mit der Aufschrift "Gräfenberg". Foto: Polizei



Die Umbenennung beider Orte wurde erst am Montagmorgen entdeckt. Den Schaden der Aktion beziffert die Polizei auf etwa 1200 Euro. Die Aktion dürfte nur für Erheiterung und auch für einige Verwirrung bei ortsunkundigen Passanten gesorgt haben. Wer für den Scherz verantwortlich ist, ist noch nicht klar.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, soll sich an die Polizei Ebermannstadt unter Telefon (09194) 7388-0 wenden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.