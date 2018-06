Schindzielorz knackt DM-Norm für Nürnberg

Leichtathletik-Altmeister kommt zur Deutschen Meisterschaft - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Der Countdown läuft für den Saison-Höhepunkt aller überregional ambitionierten Leichtathleten. Bei der süddeutschen Meisterschaft in Erding sicherte sich Jan Schindzielorz den ersten Startplatz für die LG Forchheim beim Treffen der nationalen Elite im Nürnberger Frankenstadion.

In Erding nahm Jan Schindzielorz die Qualifikations-Hürde zur Deutschen Meisterschaft. © Theo Kiefner



In seinem früheren Leben als Profi, für das er aus dem heimischen Franken nach München zog, war die Europameisterschaft 2002 ein Heimspiel im Olympiastadion. Heute mit 39 Jahren und einem geregelten Arbeitsalltag begnügt sich der Hürdensprinter mit einer kleineren Bühne, verfolgt jedoch seit seinem Comeback 2016 manches Ziel wieder mit jenem Ehrgeiz und Eifer von damals.

Nachdem er in der Altersklasse M35 Deutscher- und Europameister wurde und diverse Rekordmarken verbesserte, fasste Jan Schindzielorz noch einmal die bundesweiten Titelkämpfe der Aktiven ins Auge. Dass er bei den Wettkämpfen im Feld seiner Paradestrecke über 110m-Hürden meist mit Abstand der älteste Teilnehmer ist und die Veranstaltungsorte nun Erding statt München heißen, spornt ihn nur noch mehr an.

Mit dem klaren Ziel zum süddeutschen Vergleich angereist, die erforderliche Norm zu unterbieten, distanzierte der Routinier als drittplatzierter des Verlaufs also sieben jüngere Konkurrenten, von denen Niklas Ripplon (VfL Sindelfingen) als einziger wenigstens eine acht im Baujahr stehen hatte. Schindzielorz aber störte sich an seiner Zeit von 14,51 Sekunden. "Damit lag ich knapp über der Norm. Das hat mich geärgert, weil ich die Dinge lieber gleich erledigt haben wollte", schildert der Forchheimer im Rückblick.

Die Tatkraft nahm er mit ins Finale, steigerte sich hinter dem Münchener Sieger Pedro Garcia-Fernandez auf Platz 2 und buchte in 14,49 Sekunden auch die Qualifikation. "Jetzt kann ich meine gekauften Zuschauerkarten verschenken", freut sich Schindzielorz, der sich bis zum 21. Juli aber nicht zurücklehnen will.

Staffeln glauben noch an sich

Denn auch auf ihn kommt es an, soll sich der Traum für weitere Vereinskollegen noch erfüllen. Das männliche 4x100-Meter Staffel-Quartett der LG um Schindzielorz, Moritz Hecht, Dominik Eckner und Jano Schubert schrammte auf Rang 5 in 42,56 Sekunden zunächst an der erforderlichen Zeit von 42,10 Sekunden vorbei. Die finale Chance bietet sich in knapp zwei Wochen erneut in Erding bei der Bayerischen Meisterschaft. Einen neuerlichen Anlauf unternehmen dann auch die Forchheimer Frauen, die aktuell verletzungsbedingte Ausfälle von Lina Ende und Katharina Eckner zu beklagen hatten. Ebenfalls noch nicht aufgegeben hat Moritz Hecht, der sich über 100 m auf Rang 22 (11,05 Sekunden) im Rhythmus hielt. Sein Fokus liegt auf den 400 m und dem wohl entscheidenden Rennen bei der Deutschen Meisterschaft der U23 in Heilbronn.

