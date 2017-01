Schizo-Buckis: Sieg und Pleite für Handballteams

FORCHHEIM-BUCKENHOFEN - Dass sich die Handballteams des SVB im Heimpalast der Ehrenbürg-Halle wohlfühlen, konnten bei der ersten Vorstellung in 2017 nur die Männer bestätigen. Vorübergehend kletterten sie an die Bezirksliga-Spitze und liegen damit gleichauf mit den Frauen, die allerdings den ersten Fleck auf der bis dato weißen Weste hinnehmen mussten.

Die Handballerinnen des SV Buckenhofen (weiße Trikots) scheiterten bei der ersten Saisonniederlage zu Hause gegen den SC Eltersdorf (in grün) auch an einer lange schwachen Chancenauswertung. © Foto: Ralf Rödel



SV Buckenhofen — SV Auerbach II 41:21 — Hoch konzentriert begannen die Schützlinge von Coach Georg Weymann. Erst nach sieben Minuten ließen sie den ersten Gegentreffer zum 4:1 zu. Sehr aufmerksam agierte die Abwehr und verhalf ihrem Torhüter Florian Zündt zu einer Fangquote von fast 75 Prozent. Auch die Zahlen im Angriff stimmten. Mindestens acht von zehn Versuchen zappelten im Netz. Über ein 9:3 trafen sich beide Seiten nach 15 Minuten beim 11:4. Bis zur Halbzeitpause baute Buckenhofen den Abstand gegen die in dieser Form abstiegsgefährdete Oberpfälzer Landesliga-Reserve noch auf 21:6 aus.

Nach dem Wechsel gönnte sich die überlegene Mannschaft bis zum 23:8 eine verlängerte Erholungsphase, ehe der Spielstand mit konzentrierten Aktionen prompt auf 27:9 (27.) geschraubt wurde. Danach nahmen es die Gastgeber nicht mehr so genau mit dem Rückzugsverhalten und vergaben ein paar Gelegenheiten. Nach dem 30:15 attackierte Buckenhofen aber doch noch die 40-Tore-Marke, Dürrbeck war der doppelte Schlusspunkt vorbehalten. Damit zieht das Team an der spielfreien Konkurrenz vorbei, die mit zwei weniger absolvierten Partien indes virtuell drei beziehungsweise zwei Minuspunkte besser dasteht.

Buckenhofen: Weber, Zündt; Brütting (2), Deittert, Dürrbeck (9/3), Hübenthal (3), Kraus (1), Rost (5/2), Sauer (4), Schwarz (7), Konstantin Winter (4), M. Winter (3), Wirth (3).

SV Buckenhofen — SC Eltersdorf 21:22 — Die Begegnung begann zäh, beide Seiten waren sichtlich nervös und ließen die ersten Angriffe verstreichen. Knust brach den Bann nach fünf Minuten, fortan lagen die Favoritinnen knapp vorne. Die Gäste kamen in dieser Phase vorwiegend per Strafwurf zu ihren Treffern.

Mit dem 4:3 legte Eltersdorf erstmals vor. Das zwischenzeitliche 5:7 egalisierte Buckenhofen noch zum 7:7 (23.), ehe die SVB-Damen nicht mehr als einen Pfostenkracher nach einem Gegenstoß zu Stande brachten. Die ungenügende Chancenverwertung sorgte für Verunsicherung, die der Gast über ein 10:7 zur Drei-Tore-Pausenführung (12:9) nutzte.

Im zweiten Durchgang verpuffte die erhoffte Wirkung des schnellen 10:12. Nun waren die Nachlässigkeiten in der Abwehr ausschlaggebend, dass der Titelaspirant mit 10:15 (35.) ins Hintertreffen geriet. Selbst in Überzahl mühten sich die Mädels von Trainer Alexander Hankel gegen die robuste Gangart des Gegners. Immer wenn der Anschluss in Sicht kam, passierte ein Missgeschick. Der Ball sprang vom Torwart-Rücken ins eigene Tor, auf der anderen Seite war Aluminium im Weg.

Mit Unterstützung der Zuschauer ging es in den Endspurt. Brütting gelang sogar das 20:21. 15 Sekunden blieben bei 21:22 und einem Eltersdorfer Ballverlust auf der Uhr. Die Schiedsrichter pfiffen die aussichtsreiche Kontersituation wegen eines technischen Fehlers zurück und bescherten dem SVB den leistungsgerechten Dämpfer. Bei drei Punkten Abstand ist die Aufstiegsmission zumindest noch nicht direkt gefährdet.

Buckenhofen: Krieg; Brütting (11/4), Glöckl (1), Heinrich (1), Henke (1), Knust (2/1), Krampert, Meike Neuner, Miriam Neuner (4/1), Sauer, Schroll (1), Wirth.

