Schlägerei vor RvT: Es war ganz anders

Polizei: Schläger und Schlichter gab es Ende März auf allen Seiten - 05.05.2017 18:38 Uhr

FORCHHEIM - Am Abend des 24. März, es war ein Freitag, sind Dutzende Menschen vor der Ritter-von-Traitteur-Schule in Streit geraten. Einige prügelten sich, es gab Verletzte – und schnelle Schuldzuweisungen. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergeben ein anderes Bild als zunächst vermutet.

Bei den Schlägern habe es sich um Asylbewerber gehandelt, die von außerhalb extra angereist seien: Dieses Gerücht verbreitete sich in elektronischen Netzwerken schon kurz nach der Schlägerei. Tatsächlich waren Flüchtlinge an der Auseinandersetzung beteiligt, so Bianca Kunz von der Forchheimer Polizei. Aber der Hergang der Auseinandersetzungen stellt sich heute anders dar als kurz nach dem Vorfall.

"Inzwischen hat es unzählige Vernehmungen gegeben", sagt Kunz. Die Ermittlungen sind immer noch nicht beendet: "Es stehen mehrere Körperverletzungsdelikte im Raum." Ob am Ende überhaupt geklärt werden kann, wer wann was gemacht hat, bleibt einstweilen offen: "Das muss noch aufgedröselt werden."

Alle waren im Konzert

Die Polizei weiß bisher Folgendes: Alle Beteiligten hatten zuvor an der Schulveranstaltung (einem Konzert) teilgenommen. Alle hielten sich danach vor der Schule auf, als "in einer Gruppe" ein interner Streit aufflackerte. Ein "unbeteiligter Dritter innerhalb dieser Gruppe", so Bianca Kunz, griff daraufhin schlichtend ein, bekam dabei aber einen Schlag ab. Das wiederum hätten Besucher aus anderen Gruppen bemerkt und ihrerseits eingegriffen. So schaukelte sich der Streit zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten hoch. Die Herkunft einzelner Tatbeteiligter, betont Kunz ausdrücklich, hatte mit Streitursache und Tatablauf "überhaupt nichts zu tun". Es habe "auf jeder Seite Schläger und Schlichter" gegeben.

Auch der erste Eindruck, den einige Beteiligte via Internet weitergegeben hatten, wonach eine bestimmte Gruppe sehr schnell "abgehauen" sei, werde von den Ermittlungen nicht unterstützt, sagt die Polizistin.

Schulleiter Ulrich Barth erklärt, im nächsten Jahr werde das Schulkonzert wieder stattfinden, aber "wir werden vom Ablauf her etwas anders machen, damit es nicht wieder danach vor der Schule zu einer solchen Zusammenkunft kommt". Die handgreifliche Auseinandersetzung sei in den Klassen thematisiert und verarbeitet worden, sie sei jetzt "kein großes Thema mehr".

gru