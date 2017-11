Schlaifhausen: Endspurt bei Kirchenrenovierung

Dach wird grundlegend erneuert - Gottesdienst vorübergehend im Rathaus - vor 13 Minuten

SCHLAIFHAUSEN - Pfarrer Michael Gehret ist voller Hoffnung, dass die Renovierung der Filialkirche „Mutter von der immerwährenden Hilfe“ noch vor Weihnachten abgeschlossen sind.

Renovierung der Filialkirche in Schlaifhausen Dacherneuerung Foto: Franz Galster Datum: 15112017 © Franz Galster



Die Handwerker erledigen die Dacharbeiten im Rahmen der Renovierungen trotz Minusgraden. Vieles ist schon erfolgreich abgeschlossen worden. 2008 war es die Holzwurmbekämpfung und Wärmeisolierung der Holzdecke. Dazu kamen neue Außentüren. 2009 renovierte man die Außentreppen. 2011 und 2012 erhielt die Kirche eine neue Innenbeleuchtung und Liedanzeige. 2014 kam eine neue Heizung hinzu sowie die äußeren Vordächer. 2016 war es dann ein neues Außengeländer und 2017 soll der Schlusspunkt gesetzt werden: Das Dach braucht neue Dachlatten und Ziegel.



Dabei werden die Arbeiter der Firma Bernhard Erlwein auf dem ordentlich eingerüsteten Gebäude auf eine harte Probe gestellt. Ergänzt wird die Maßnahme mit einer neuen Außenbeleuchtung, während im Innern die Firma Otto Wohlhöfner mit Pfarrer Gehret dabei ist, die passenden Farbnuancen zu bestimmen. Der komplette Altarraum ist eingerüstet, der Innenraum soll einen neuen Anstrich bekommen. Eine neue Lautsprecheranlage soll die Akustik verbessern.





Pfarrgemeinderatsvorsitzende Margrit Kaplan schaut etwas belustigt auf die Figuren, die von den Podesten am Altar genommen wurden und mannshoch im Raum herumstehen. Das große Altarkreuz und viele kleinere sakrale Gegenstände vom Altar liegen quer auf den vorderen Bänken.

Die Handwerker für das Dach und die Malerarbeiten kommen aus dem Ort und sind mit Herzblut dabei. Die Renovierung kommt auf etwa 248000 Euro, davon hat die Erzdiözese Bamberg 154700 Euro an Unterstützung zugesagt. 93300 Euro bleiben an der Kirchenstiftung hängen. Ein Antrag an die Gemeinde mit der Bitte um Unterstützung ist gestellt.



Für den Mittwochsgottesdienst muss ins alte Rathaus ausgewichen werden. Am kommenden Sonntag werden sich die Gläubigen aber wie gewohnt wieder in der Filialkirche versammeln können.