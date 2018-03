Schlammersdorf: In den Straßengraben geschleudert

Autofahrerin übersieht entgegenkommendes Fahrzeug 78-Jährige verletzt - vor 5 Stunden

SCHLAMMERSDORF - Eine verletzte Frau und 16000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Zusammenstoßes zweier Autos in Schlammersdorf.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. © NN



Am Montag kam es in der Carl-Kreul-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 54-jährige Weilersbacherin wollte mir ihrem Audi an der Einmündung zu Farben Kreul nach links abbiegen und übersah hierbei den Gegenverkehr.

Der entgegenkommende Pkw eines 79-jährigen Rentners wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes nach rechts in den Straßengraben geschleudert. Seine 78-jährige Beifahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten schließlich abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 16 000 Euro.