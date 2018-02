"Schloss Makani": Forchheim wird Drehort einer TV-Serie

Fantasy-Serie "Schloss Makani" in den Startlöchern - vor 2 Stunden

FORCHHEIM - "Schloss Makani - Das Experiment" ist der Projekttitel einer TV-Serie, die bald über die Bildschirme flimmern könnte. Für die Suche nach Produzenten haben die Münchener Schauspielerinnen Michelle Tönnies und Carolin Koch einen Trailer gedreht. Forchheim, Schlaifhausen und Wiesenthau dienten als Kulisse.

Das Treppenhaus des Herder-Gymnasiums wurde für "Schloss Makani" kurzerhand zum Drehort. © Martin Regner



Das Treppenhaus des Herder-Gymnasiums wurde für "Schloss Makani" kurzerhand zum Drehort. Foto: Martin Regner



Frau Tönnies, wann können wir die TV-Serie im Fernsehen ansehen?

Michelle Tönnies: Es wird noch ein wenig dauern. Im Moment stecken wir in wichtigen Vorbereitungen. Mit einem eigenen Komponisten haben wir den Trailer unserer Serienidee musikalisch unterlegt und wir werden diesen die nächsten Tagen veröffentlichen. Wir sind unter Vertrag mit einem Münchener Autorenmanagement und in Kontakt mit Filmproduzenten. Unsere Serien-Idee kommt bei den Produzenten sehr gut an, Gespräche über die Zukunft des Projektes stehen an.

Michelle Tönnies © Foto: Tönnies



Michelle Tönnies Foto: Foto: Tönnies



Ihren Trailer haben Sie unter anderem im Herder-Gymnasium Forchheim gedreht. Wäre das die perfekte Kulisse für die spätere TV-Produktion?

Michelle Tönnies: Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir das erste Mal vor dem Gymnasium standen. Wir dachten: Oh mein Gott, wie perfekt! Die alten Gemäuer, die vielen Räume und der Dachboden, das alles passt genau in die Zeit, in der die Serie spielt. Auf die Kulisse aufmerksam gemacht, hat uns der Forchheimer Schauspieler Karl Heilmann, mit dem wir schon viele Projekte umgesetzt haben. Ob wir später den Dreh auch in Forchheim und der schönen Umgebung haben werden, kommt auf die Produktionsfirma an. Er könnte auch in Südengland stattfinden, aber Forchheim ist nicht abwegig, die Gegend passt gut zu unserer Geschichte.

Welche Geschichte erzählen Sie?

Michelle Tönnies: Es geht um den Kampf gegen Gut und Böse. Die Serie spielt dabei in mehreren Zeitepochen. Sieben auserwählte Mädchen sind in einer Zwischenwelt und dort in einer Schule, in der sie Mittel und Wege lernen, um gegen schwarze Magie anzukommen. Die Geschichte wollen wir in vier Staffeln mit je 14 Folgen zu je 25 Minuten erzählen. Das Drehbuch habe ich gemeinsam mit Carolin Koch geschrieben. Künftig arbeiten wir möglicherweise mit einer Autorin zusammen, die viel TV-Serienerfahrung hat. Mit ihr werden wir die Folgen überarbeiten. Carolin und ich werden eine Rolle vor und hinter der Kamera spielen.

Bilderstrecke zum Thema Historische Serie: Filmemacherinnen suchen Investoren Drei junge Filmemacherinnen wollen eine historische Serie realisieren und suchen dafür Produktionsfirmen. In Wiesenthau und Schlaifhausen entstanden kurze Filmsequenzen, die am Ende zu einem rund zweiminütigen "Teaser" zusammengeschnitten werden. Damit soll potentiellen Investoren und Fernsehsender Appetit auf das Serienkonzept gemacht werden.



Patrick Schroll Redakteur Nordbayerische Nachrichten Forchheim E-Mail