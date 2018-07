Am Fuße der hochmittelalterlichen Burg Egloffstein haben Henry Haase und Jutta Porisch im Kurgarten ein Boccia-Spiel organisiert. Bei französischen und italienischen Spezialitäten haben an die 30 Teilnehmer dem Spiel mit den schweren Metallkugeln gefrönt und das Ambiente genossen.

Fetzige Töne schallen über den Kellerwald: Auch am Freitag gab es wieder zahlreiche Live-Bands, die die Besucher des Annafests von allen Ecken und Kellern her beschallten. Von Schlagern über deutsche Feier-Hymnen bis hin zu Rock-Klassikern war für jeden etwas dabei.

Am Mittwoch hieß es in vielen Forchheimer Behörden und Firmen: "Geschlossen, denn wir sind auf dem Annafest". Dort genossen die Forchheimer dann einen Arbeitstag der anderen Art - mit Bier, Brezen und Live-Musik. Sicherlich hat sich so manch einer für diesen Tätigkeitsbereich eine Festanstellung gewünscht.