Schluss mit lustig: Forchheim als narrenfreie Zone

FORCHHEIM - Sind die Forchheimer ein Volk von Faschingsmuffeln? Während im Landkreis erwachsene Männer reihenweise im Tütü tanzen und Jugendliche die Bütt stürmen, bleiben die Narren in Forchheim wohl lieber daheim auf dem Sofa. Nun wurde der traditionelle Lumpenball abgesagt und der Burker Weiberfasching auf eine Veranstaltung zurückgefahren.

Kaum ein freier Platz auf der Tanzfläche: So sah es in der Jahnhalle aus, als im Jahr 2009 die „Moskitos“ beim Lumpenball aufspielten. © Archivbild: Roland Huber



Wie lange es den traditionellen Lumpenball am Rosenmontag in der Forchheimer Jahnhalle schon gibt, das kann Gerhard Tinkl so genau gar nicht sagen. "Soweit kann ich gar nicht zurückdenken, aber 40 Jahre werden es mindestens sein", erinnert sich der 67-jährige Schatzmeister der SpVgg Jahn. Seit zehn Jahren ist Tinkl im Vorstand des Jahn, früher, so erzählt er, "da waren die Lumpenball-Karten schon nach einer Woche im Vorverkauf restlos ausverkauft".

Doch das ist lange her. Vor fünf Jahren feierten noch an die 1000 Narren in der Jahnhalle in den Faschingsdienstag hinein, im letzten Jahr waren es nur noch 200.

"Die letzten zwei Jahre war kein Ansturm mehr da, der Lumpenball ein Draufzahlgeschäft. Die großen Musik-Kapellen würden schon mal 3500 Euro verschlingen, und "mit einer kleinen Zwei-Mann-Combo braucht man den Saal nicht zu bespielen". Auch ein neues Konzept vor ein paar Jahren, als im kleinen Saal keine Band mehr spielte, sondern ein DJ auflegte, spülte nicht mehr Faschingsnarren in die Halle und mehr Geld in die Kasse. Gerne hätte man weitergemacht mit dem Lumpenball, versichert Tinkl, doch "da steckt viel Arbeit dahinter und wenn man sieht, dass man nur noch draufzahlt, dann ist die Euphorie weg".

Überhaupt sei die Faschingssituation in Forchheim "besorgniserregend", der Metzgerball, der Schwarz-Weiß-Ball des Liedervereins, der Feuerwehrball, alle traditionsreichen Bälle mussten in den letzten Jahren abgesagt werden, klagt Tinkl. "Heuer schmücken wir nicht einmal mehr die Jahn-Halle."

Nicht rentabel ist in diesem Jahr auch die Doppelveranstaltung des Burker Weiberfaschings: Während in den vergangenen 14 Jahren die närrischen Frauen die Traditionsveranstaltung im Burker Sportheim an zwei Tagen regelrecht stürmten, macht sich in diesem Jahr Ernüchterung breit: "Aufgrund zu geringer Nachfrage an Tickets für den ursprünglichen Altweiberfaschings-Donnerstag", informiert eine E-Mail des Veranstalters, werde der Weiberfasching am Donnerstag, 8. Februar, nicht stattfinden. Die Veranstaltung für den Freitag, 9. Februar, findet jedoch statt. Mit 300 verkauften Tickets ist die Veranstaltung restlos ausverkauft.

