Schnaid: Bescheide fallen gesalzen aus

Sanierung der Wasserleitung ist jetzt doch teurer geworden - vor 1 Stunde

HALLERNDORF - Das wird wohl ein teures Weihnachten für die Schnaider: Ursprünglich hatten die Mitglieder des Hallerndorfer Gemeinderates die Beiträge für die sanierte Wasserversorgung in Schnaid und am Kreuzberg auf 0,85 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche und 5,18 Euro pro Quadratmeter Geschossfläche festgelegt. Nun stehen die endgültigen Kosten fest.

Tief in die Tasche müssen die Schnaider ab dem nächsten Jahr greifen. Foto: Copyright © 2012 Levente Bodo



Für den Quadratmeter Grundstücksfläche werden demnach 1,04 Euro fällig und der Quadratmeter Geschossfläche wird 6,40 Euro kosten.

Die Summe kann nach Erhalt des Beitragsbescheides in drei Raten zu je 30, 30 und 40 Prozent überwiesen werden, beschlossen die Gemeinderäte mit den zwei Gegenstimmen der Schnaider Gemeinderäte. Reinhold Ruschig (Wählergemeinschaft Schnaid-Stiebarlimbach) bestand auf einer konkreten Kostenaufstellung, da die gesamte Maßnahme zunächst auf 455 000 Euro geschätzt wurde, jetzt aber mit 100 000 Euro mehr zu Buche schlägt. "In den letzten zwei Jahren sind die Preise der Tiefbauer nach oben geschnellt", rechtfertigte Bürgermeister Torsten Gunselmann die Überschreitung. Da die Wasserversorgung ab dem 1. Januar 2018 vom Wasserzweckverband Eggolsheimer Gruppe übernommen wird, muss die Gemeinde die Bescheide noch in diesem Jahr verschicken.

SYLVIA HUBELE