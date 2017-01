Schnelles Essen aus der Suppenschüssel

FORCHHEIM - Von Cocktail bis Kellerbier, von Currywurst bis Suppe: Hungrig und durstig muss niemand bleiben. Das Gastro-Karussell in der Forchheimer Innenstadt nimmt in den nächsten Wochen wieder an Fahrt auf.

Suppe in allen Variationen wird künftig im „GuDiess“ in der Hauptstraße serviert. © Fotos: Roland Huber



Preisfrage: Ist es eine Cappuccino-Tasse oder doch eine Suppenschüssel? Seit Tagen bleiben die Passanten vor dem Haus in der Hauptstraße mit der Hausnummer 26 stehen. Dort, wo einst im Goldankauf Uhren, Münzen und Schmuck über den Tresen wanderten, sich Hungrige in der Metzgerei Meyer ihr Leberkäsbrötchen holten, herrscht schon lange Leerstand. Doch die weißen Lettern auf hellblauen Grund verheißen: „GuDiess kommt bald“. „Gutes von Dießner“ steckt hinter dem nagelneuen Firmenlogo, erzählt Andreas Dießner im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten. „Schnelles Essen aus der Schüssel“ und ein täglich wechselndes Tagesgericht will der gelernte Koch dann Berufstätigen und Schülern servieren, „von Suppen bis hin zum Gulasch mit Beilagen“. Klassische Küche mit typischen frischen Zutaten wandern dann in den Topf, für 20 Hungrige ist Platz im Gastraum, im Sommer ist eine Außenbestuhlung geplant. Eröffnet wird, so Dießner, „in den nächsten Wochen“.

Fränkisches Brauwirtshaus

Auch in puncto Currywurst tut sich was. Seit Mitte November steht Hermann Priller, Geschäftsführer des „CurryWoschdHauses“ in den Startlöchern (wir berichteten mehrfach). Ende Februar, so hofft Priller, soll Leben in das Traditionsgasthaus „Schwane“ einkehren. Dass die Schwane auch ein Traditionsgasthaus bleibt, das ist Bernd Herrmann wichtig. Deswegen, so der Vertriebsdirektor der Tucher-Brauerei, habe es auch im Vorfeld Diskussionsbedarf mit dem „CurryWoschdHaus“ gegeben. „Wir wollen keine Fastfood-Gastronomie mit Stehtischen in der Schwane“, so Herrmann, „sondern einen Ausbau als fränkisches Brauwirtshaus mit richtig schöner gemütlicher Stube“. Dass dann ausschließlich Currywurst auf der Speisekarte stehe, das „stößt sich nicht mit unserem Konzept“, so Herrmann. „Wir wollen eine Wirtschaft, die zum Verweilen einlädt und wo die Gäste gerne das eine oder andere Bier trinken.“ Die Qualität, die das „CurryWoschdHaus“ biete, sei ausgesprochen hoch, die Speisen hochwertig, die Soßen allesamt hausgemacht, so Herrmann weiter. Am heutigen Donnerstag soll der Vertrag nun unterzeichnet werden. „Hoffentlich im März“ werde sich dann am Paradeplatz alles um die Wurst drehen.

„Gut etabliertes Stadtrestaurant in zentraler Lage, ausgestattet mit perfekter Gastroküche und Thekenanlage“, so preist aktuell ein Internetportal die „Enno“ in der Apothekenstraße im weltweiten Netz an. „Vermietung nur an erfahrene Gastronomen zu vergeben“, heißt es weiter, „verfügbar ab 1. März 2017.“ Rückblick: Über das Vermögen des Gastronoms wurde im November vergangenen Jahres ein Insolvenzverfahren eröffnet (wir berichteten). Der Bayreuther Rechtsanwalt Peter Roeger wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestimmt und zeigte sich durchaus optimistisch: „Wir sind in einem sehr frühen Stadium, ich gehe momentan von einer vollumfänglichen Geschäftsfortführung aus“, äußerte sich der Jurist Ende November gegenüber unserer Redaktion.

Die neue Inneneinrichtung ist schon da. Am Freitag, 20. Januar, wird das „Zoom“ in der Sattlertorstraße eröffnet.



Warum die Enno trotzdem zur Vermietung ausgeschrieben ist, dazu gibt sich Roeger bedeckt: „Ob das juristisch so stattfinden wird, dazu möchte ich im Moment nichts sagen. Es gibt diverse Kommunikationsprobleme zwischen dem Vermieter und uns“, schiebt Roeger nach. Vermieter und Anbieter des Objekts im Internet ist der Poxdorfer Lorenz Schneider, der aber für die Nordbayerischen Nachrichten nicht für ein Gespräch zu erreichen war.

Dass die „Enno“ im Moment geschlossen habe, sei keineswegs ein Indiz dafür, dass vielleicht überhaupt nicht mehr aufgesperrt werde, so Roeger. Im Gegenteil: „Wir hatten einen starken Dezember und jetzt kommt ein bisschen Ruhe in die Sache. Nach dem Urlaub geht es normal weiter. Fakt ist: Ich habe keinen Beschluss gefasst, den Betrieb einzustellen und gehe von einer Fortführung aus“, so der Insolvenzverwalter.

Cocktails und Burger

Ortswechsel in die Sattlertorstraße: Im frisch renovierten Gebäude mit der Hausnummer 15/17, wo sich nach dem Aus des „Mirage“ zahlreiche Wirte versuchten, eröffnet Can Uyar am 20. Januar das „Zoom“. Eine „loungige Cocktail-Bar“, verspricht der Gastronom, dessen Familie auch die Jahnhalle in Baiersdorf und den Schweizer-Keller in Reuth führt. Mittags will er ein Menü für Berufstätige anbieten, abends gehen Burger und Snacks über den Tresen. Für alle Sportverrückten flimmert Sky-TV aus dem Fernseher. Außerdem soll dort auch die arabische Wasserpfeife Shisha geraucht werden können.

Gleich vis-à-vis ist vom spanischen Flair des ehemaligen Restaurants „ConCorazon“ nichts mehr zu spüren. Im September 2015 hatte Tobias Schulz-Drost aus seiner Leidenschaft einen Beruf gemacht und das Lokal eröffnet. Bereits im Juni 2016 hat er die Türen seines Lokals aber für immer geschlossen. Das „Restaurant im historischen Stadtkern“ wird im Internet für einen Preis von 270 000 Euro zum Kauf angeboten.

BIRGIT HERRNLEBEN