Glück im Unglück hatten zwei Männer am Karfreitag auf der A73 in Höhe Altendorf/Buttenheim: Ihr Transporter fing während der Fahrt Feuer. Gerade noch rechtzeitig konnten sie den Wagen an der Ausfahrt stoppen. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte den Brand, allerdings war das Fahrzeug nicht mehr zu retten. Es brannte komplett aus. Durch den Vorfall kam es auf der Autobahn in Richtung Suhl zu einem Rückstau von etwa einem Kilometer. © NEWS5 / Herse