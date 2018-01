Schraube demoliert Reifen eines Opels

Wer hat die Metallteile verloren? Polizei sucht nun nach Zeugen - vor 10 Stunden

EGGOLSHEIM - Kleine Ursache, große Wirkung: Wegen Schrauben auf der Fahrbahn muss sich eine 28-Jährige nun einen neuen Reifen für ihren Opel kaufen.

Am Samstag hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der die Straße von Schirnaidel in Richtung Unterstürmig befuhr, zahlreiche Schrauben verloren, die dann auf der Fahrbahn liegen blieben. Das wurde am Samstagabend dann einer 28-jährigen Opel-Fahrerin zum Verhängnis, denn eine der Schrauben bohrte sich in den hinteren linken Reifen ihres Autos. Dadurch wurde ein Sachschaden von rund 150 Euro verursacht.

Die Polizeiinspektion Forchheim sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, Telefon 09191/7090-0.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.