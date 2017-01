Schreinerei in Heroldsbach ging in Flammen auf

Beißender Geruch lag über der Gemeinde - Keine Verletzten - vor 2 Stunden

HEROLDSBACH - Eine Schreinerei ist in der Gemeinde Heroldsbach im Landkreis Forchheim am Freitagabend in Flammen aufgegangen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Mehrere Detonationen im Inneren erschwerten die Löscharbeiten der Feuerwehr.

Eine Schreinerei in Heroldsbach ist am Dreikönigstag in Flammen aufgegangen. © NEWS5 / Merzbach



Ersten Berichten zufolge soll es im Inneren immer wieder Detonationen gegeben haben. © NEWS5 / Merzbach



Der erste Alarm ging bei der Einsatzzentrale der Polizei Oberfranken gegen 18.55 Uhr ein: In einer Schreinerei in der Adelsgasse in Heroldsbach (Lkr. Forchheim) war ein Brand ausgebrochen. Feuerwehr und Rettungskräfte eilten zum Ort des Geschehens. Schnell war klar: Verletzt wurde wohl niemand. Allerdings gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig.

In der Luft lag beißender Qualm, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Auch rund eine Stunde später sei das Feuer noch nicht gelöscht gewesen, so der Sprecher weiter. Zudem habe es im Inneren der Schreinerei mehrere Detonationen gegeben, vermutlich explodierten Lacke oder andere dort gelagerte chemische Substanzen. Die Ursache ist noch völlig unklar.

