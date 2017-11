Auch in unseren Breitengraden ist der Winter eine lebensfeindliche Zeit für Tiere, die in freier Wildbahn leben. Neben der Kälte ist es vor allem das geringe Angebot an Nahrung, das Wildtieren zu schaffen macht. Doch fürs Überleben gibt es Tricks. Ein Blick in den Wildpark Hundshaupten.