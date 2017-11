Schülerfirma freut sich auf den Andreasmarkt

17.11.2017 17:29 Uhr

GRÄFENBERG - Weil die Mittelschule Gräfenberg auf dem Andreasmarkt mit einem Stand vertreten sein wird, rührt sich jetzt schon einiges im Haus.

Die Schülerfirma hilft in diesen Tagen zusammen. Foto: Mittelschule



Die Schülerfirma hilft in diesen Tagen zusammen. Die Schüler der Klasse 6aG nähen im Fach WG stimmungsvolle Deko-Weihnachtsbäume und zeigen so ihre Fähigkeiten an der Nähmaschine. Bei der Ausgestaltung stehen ihnen die Schüler der Klasse M10 mit Rat und Tat zur Seite. Andere Mitglieder der Schülerfirma stellen Leuchtkugeln und Marmelade her, unterstützt werden sie von den Fachlehrern Renate Wohlhöfner, Melanie Reichold und Sonja Birkel.

Nach der hektischen Betriebsamkeit hoffen alle Beteiligten auf gutes Wetter und gute Geschäfte beim Andreasmarkt und angesichts des großartigen Angebotes wird die Kundschaft nicht auf sich warten lassen.