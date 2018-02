Schülerimpulse für moderne Stadtentwicklung

Forchheimer Herder-Gymnasiasten beleuchteten bei Exkursionen die Standortfaktoren der Stadt - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Auch so kann Unterricht sein: Ds Forchheimer Herder-Gymnasium setzt sich im Rahmen der Begabtenförderung mit der Stadtentwicklung auseinander.

Vor dem Folienproduzenten Infiana stellten sich die Schüler zum Gruppenfoto. © Foto: HGF



Für Katharina ist „die Infrastruktur“ entscheidend, aber für Julian zählt das nur, „wenn wir dazu auch die medizinische Versorgung und die Kultur vor Ort zählen“. Eine Gesellschaft im Wandel und das Forchheimer Herder-Gymnasium setzt sich im Rahmen der Begabtenförderung mit der Stadtentwicklung auseinander. Ausgehend von den Ideen der Schüler werden derzeit in verschiedenen Exkursionen die einzelnen Standortfaktoren näher beleuchtet. Als aktuelles Projekt wurden die Schüler anhand von „Mymuesli.de“ durch ihre Lehrkräfte Liesa Oelschlegel und Christine Bett in die Bereiche eines Unternehmens eingeführt und konnten anschließend den Forchheimer Folienproduzenten Infiana besichtigen: „Jetzt wissen wir endlich, was sich hinter der langen Mauer auf dem Weg zum Bahnhof verbirgt.“