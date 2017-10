Schwache HC-Flippers sind leichte Fuchs-Beute

FORCHHEIM - Die Landesliga-Handballer des HC warten weiter auf den ersten Heimerfolg. Gegen den TV Helmbrechts bezog der ersatzgeschwächte Aufsteiger aus Forchheim eine 23:35-Klatsche, die vierte vor heimischer Kulisse.

Abgeräumt: Der gesundheitlich angeschlagene Felix Engel und seine Forchheimer Kollegen (dunkle Trikots) bekamen gegen Helmbrechts (in weiß) vor allem in der Anfangsphase keinen Fuß auf den Boden. © Foto: Roland Huber



"Das war ein kollektives Versagen. Wir hatten in der Abwehr überhaupt keinen Zugriff", beklagt der Forchheimer Trainer Dirk Samel hinterher. Dass mit Rückraumschütze Stefan Bauer, Nic Neumann, Jakob Sekolec und Matthias Ochs vier wichtige Stützen fehlten, Felix Engel gesundheitlich angeschlagen auflaufen musste, erwähnt Samel, die personelle Not aber "lasse ich nicht als Ausrede gelten."

Von einem Schub fürs Selbstvertrauen war nach dem jüngsten Auswärtscoup in Stadeln die Rede, aber die selbsternannten Flippers erstarrten eher vor Ehrfurcht und waren dadurch leichte Beute für die Füchse aus dem Landkreis Hof. Schnell lag Forchheim 0:4 hinten, erst nach fünf Minuten mühte sich Radina zum ersten Erfolgserlebnis. Durch zwei leichtfertige Stockfehler wuchs der Rückstand auf 3:10 (12.) an. Eine Auszeit brachte keine Abhilfe. Nach zweimal Pfostenpech bahnte sich mit dem 4:14 (20.) eine Demütigung an. In konsterniertem Zustand brachten die Gastgeber in eigener Überzahl nichts zu Stande, schlichen nach 30 Minuten wie geprügelte Hunde mit 7:19 in die Halbzeitpause.

Obwohl sich die Gastgeber bemühten, kam nie der Hauch einer Aufholjagd auf. Über 8:22 (35.) erholten sich die Forchheimer bis zum 14:24 (44.) ein wenig, die Helmbrechtser Füchse reagierten mit einer Auszeit und zeigten sich in der Folge über ein 17:29 (50.) und 20:31 (55.) weiter hungrig, so dass dem HC eine nennenswerte Ergebniskosmetik verwehrt blieb.

HC: Rein, Müller; Sitzmann (2), Regelmann, Mückusch (2), Thiel (2/2), Klingert, Stöckel, Engel (1), Radina (7/2), Kist (3), Opitz (6), Fürch.

KEVIN GUDD