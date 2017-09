Schweißtreibender Triumph für "Falco"

Sauna-Show: Thomas Lehnert aus Forchheim ist der neue Deutsche Meister im erlebten Aufguss - 19.09.2017 17:55 Uhr

FORCHHEIM - Das tragische Leben von Falco, dem wohl größten Popstar Österreichs, nacherzählt in 15 Minuten. In der Sauna. Von einem Aufgießer aus Forchheim, der sich nunmehr als Bester seiner Zunft in Deutschland bezeichnen darf. Noch Fragen? Hier kommen die schweißtreibenden Antworten.

Thomas Lehnert in seiner Sauna-Show-Rolle als Falco – und als frisch gekürter Deutscher Aufguss–Meister. © Foto: Lehnert



Eigentlich heißt er Thomas Lehnert, wohnt in Forchheim und arbeitet neben seiner Tätigkeit als Ton- und Lichttechniker als Saunameister in der Bad Staffelsteiner Obermain Therme. Doch für 15 Minuten verwandelte sich der 31-Jährige in die Austro-Pop-Ikone Hans Hölzel, besser bekannt als Falco, der es Mitte der 1980er Jahre sogar in den USA an die Spitze der Charts schaffte. Bis heute eine einzigartige Leistung.

Und nicht minder einzigartig ist das, was Lehnert aus dem turbulenten Werdegang des 1998 verstorbenen, egozentrischen Musikers gemacht hat: Bei der "Deutschen Meisterschaft im erlebten Aufguss" in der Eifeltherme Zikurrat (Nordrhein-Westfalen) präsentierte er eine Hommage an das Leben von Falco – und überzeugte sowohl die Jury als auch die schwitzenden Sauna-Gäste.

Von der Bühne in die Sauna

Die Idee dazu kam Lehnert, der erstaunlicherweise früher nicht viel für die Musik des Österreichers übrig hatte, als er eines Abends auf der Couch vor dem Fernseher lag und im Vorbeizappen bei einer kurze Vorschau zum Falco-Musical hängenblieb. "Da keimte die Idee auf, dieses Musical von der Bühne in die Sauna zu bringen", erzählt er.

Eine ungewöhnliche Idee – für die Lehnert aber ab da auch mit ungewöhnlich viel Herzblut brannte: Er sah sich das Musical an, wandelte in Wien auf Falcos Spuren (bis hin zu dessen Grab) und ist inzwischen zu einem waschechten Falco-Experten mutiert, der voll und ganz in seiner Rolle aufgeht. Das sah man in der Eifeltherme ebenso: "Am Ende sagten mir die Jury-Mitglieder, sie hätten während meiner Show gedacht: ,Da steht nicht mehr Thomas, sondern der leibhaftige Falco’. Das hat mich am meisten geehrt", erzählt der frischgebackene Deutsche Aufguss-Meister.

Aufgebaut hat er seine Gewinner-Show in vier Abschnitte, jeweils musikalisch unterlegt mit den vier bekanntesten Falco-Hits, von denen wiederum jeder einen eigenen Aufguss-Duft erhielt: Falcos Durchbruch "Der Kommissar" verströmte verheißungsvollen Citrus-Geruch, der Skandal-Song "Jeanny" erinnerte mit Latschenkiefern-Öl an einen düsteren Wald, beim Welthit "Rock Me Amadeus" kam königliches Lorbeerblatt zum Einsatz und zum dramatischen Abschluss "Out of the Dark" drang den Sauna-Gästen Orangenduft in die Nase – "als Zeichen für das Leben", so Lehnert.

Die Hitze verteilte er nicht nur durch klassisches Abschlagen mit dem Handtuch, sondern mit Profi-Wedeltechniken, die auf Namen wie "Doppelacht" oder "Pizza" hören. Über vier Monate lang tüftelte Lehnert an jedem Detail seines Auftritts, ein zeit- wie kostenintensives Unterfangen: Der Saunameister war im Tonstudio, um mit einem Stimmenimitator fiktive Dialoge zwischen Falco und seinem Manager aufzunehmen, die er später zwischen den Songs abspielen ließ und nahm sogar einen Tag lang Schauspielunterricht.

Wasser aus dem Holz-Walkman

Jede neue Aufgussrunde zelebrierte Lehnert nicht mit einer üblichen Wasserkelle – sondern fertigte selbst thematisch passende Gefäße an: "Beim Kommissar habe ich einen Walkman aus Holz benutzt, bei Jeanny einen schwarzen Damenstiefel, bei Amadeus eine Schnapsflasche und für den letzten Song habe ich einen kleinen Grabstein gebaut", erklärt der Forchheimer. Zudem wäre da noch die optische Verwandlung Lehnerts: Beim Friseur ließ er sich seine blonden Haare schwarz färben, zum Auftritt waren sie in Falco-Manier glatt nach hinten gegelt, der piekfeine Anzug durfte nicht fehlen – auch wenn man "darin ziemlich ins Schwitzen gerät". All das fügte er bei der Meisterschaft zu einer perfekten Sauna-Achterbahn zusammen, den vielen Höhen und Tiefen des zeitlebens unter Alkohol- und Drogenproblemen leidenden Popstars entsprechend. Nur das Singen überließ Lehnert Falco selbst, freilich im perfekt synchronen Playback. "Viele erklärten später, sie hätten gerade bei den traurigen Passagen eine Gänsehaut bekommen", freut sich Lehnert.

Und so konnte er sich gegen mehr als 30 Mitbewerber um den Meistertitel durchsetzen, obwohl viele davon nicht minder aufwändige viertelstündige Sauna-Shows präsentierten – wie beispielsweise "Die unendliche Geschichte" oder gar die Historie der DDR. Doch Pokal, Goldmedaille und Meister-Urkunde standen am Ende nur Lehnert zu, Prestige inklusive: Am deutschlandweiten "Tag der Sauna" am 24. September ist der Forchheimer Falco bereits für einen Auftritt im Schwarzwald gebucht, es folgen weitere Engagements in Hannover und Berlin. Ob Thomas Lehnert im kommenden Jahr seinen Meistertitel mit einer neuen Show verteidigt? "Wir werden sehen", sagt er. "Hängt natürlich davon ab, ob mir bis dahin nochmal so eine zündende Idee kommt." Alles klar, Herr Kommissar.

