Schwer verletzt: 6-Jährige in Poxdorf von Auto erfasst

Mädchen wollte Hauptstraße überqueren - Fahrer war auf Busspur ausgewichen - vor 37 Minuten

POXDORF - Am Mittwochmorgen wurde ein 6-jähriges Mädchen beim Überqueren der Hauptstraße in Poxdorf von einem Pkw erfasst und dabei schwer, jedoch nicht lebensgefährlich am Kopf verletzt.

Das Kind wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Erlangen gebracht.

Am Steuer des Autos saß laut Polizei ein 21-Jähriger, der auf die Busspur in der Haltestelle ausgewichen war.