Der Blick auf den Kalender zeigt: Bis zum kalendarischen Herbstanfang am 1. September ist es nicht mehr weit. Kein Wunder, dass die nahende Jahreszeit sich bereits langsam einschleicht.

Etwa 800 Besucher fanden sich am Freitag am Gräfenberger Freibad ein - zum Disco-Abend des Vereins "4.1.4 in love" gekommen waren. Leider sorgte das zunächst stimmungsvolle Wetterleuchten kurz vor 23 Uhr mit Regenschauern auch dafür, dass das fröhliche Treiben vorzeitig beendet werden musste.